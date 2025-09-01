プラスダイアナ新作ブーツコレクション♡大人女性にぴったり秋冬アイテム

大人女性に人気のスニーカーブランド「プラスダイアナ」から、秋冬の新作ブーツ「＋diana BOOTS COLLECTION」が登場。ショートからロング、ニットタイプまで、多彩なデザインで21.5～25.5㎝のサイズ展開。全国のダイアナ店舗や公式WEBSHOPで8月下旬より順次販売されます。クロやアイボリーなど秋冬コーデに映えるカラーで、足元から上品な印象を叶えるラインナップです。

ショートブーツで毎日のコーデに上品さを

新作ショートブーツは4種類。

まずは、左写真のLACEUP SHORT BOOTS（\23,100・税込／クロ・アイボリー）と、右写真のJEWEL BUKLE SHORT BOOTS（\23,100・税込／クロ・アイボリー）。

サイズ展開：21.5-25.5㎝

続いて左写真のINNER FUR SHORT BOOTS（\19,800・税込／クロ・ライトベージュ※9月中旬入荷予定）と右写真のSTRETCH SHORT BOOTS（\19,800・税込／クロ・トープ）。

レースアップやジュエルバックル、内側ファー付きなど、デザインごとに異なるディテールが魅力。秋冬のデイリーコーデに上品さとあたたかさをプラスします。

サイズ展開：21.5-25.5㎝

ロング＆ニットタイプで季節感たっぷり

足元の存在感を引き立てるロングブーツもラインアップ。

左写真のLACEUP LONG BOOTS（\26,400・税込／クロ・アイボリー）とKNIT KNEEHIGH BOOTS（\25,300・税込／クロ※9月中旬入荷予定）。

トレンドのニット素材やロング丈で、スタイルアップ効果も◎。クロやアイボリーの落ち着いたカラーで、秋冬コーデにしっとり馴染みつつ、足元から華やぎをプラスします。

サイズ展開：21.5-25.5㎝

プラスダイアナの秋冬ブーツを手に入れて

プラスダイアナの「＋diana BOOTS COLLECTION」は、ショートからロング、ニットタイプまで大人女性にぴったりの秋冬ブーツを豊富にラインアップ。

価格は\19,800～\26,400（税込）で、全国のダイアナ店舗・公式WEBSHOPで8月下旬より順次販売開始。デザインやカラーで足元から季節感を演出し、毎日のコーディネートを格上げ♡

ぜひお気に入りの一足をチェックしてみてください。