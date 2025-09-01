M!LK¡¦±öºêÂÀÃÒ¡¢Íò¡¦ÁêÍÕ²íµª¤È¤ÎÂÐÌÌ¤ò²ó¸Ü¡Ö¡Ø¥¤¥¤¤¸¤ã¤ó¡Ù¶µ¤¨¤Æ¤è¡¢¤ß¤¿¤¤¤Ê¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡Ä¡×
¡¡M!LK¤Î±öºêÂÀÃÒ¤¬1Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥É¥é¥Þ¡Ø¥¿¥¯¥ß¤¯¤ó¥·¥ê¡¼¥º ¡ÝDrama¡Ý¡Ù´°À®È¯É½²ñ¤Ë¡¢¶¦±é¤Î²ÃÆ£Âç¸ç¤È¶¦¤Ë½ÐÀÊ¡£Íò¡¦ÁêÍÕ²íµª¤È²»³ÚÈÖÁÈ¤ÇÂÐÌÌ¤·¤¿¤³¤È¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÆ±¤¤Ç¯¤ÇÃçÎÉ¤·¤Ê±öºêÂÀÃÒ¡õ²ÃÆ£Âç¸ç
¡¡1992Ç¯¤Î´©¹Ô³«»Ï°ÊÍè¡¢Îß·×500ËüÉô¤òÄ¶¤¨¤ëÂç¿Íµ¤¾®Àâ¡Ø¥¿¥¯¥ß¤¯¤ó¥·¥ê¡¼¥º¡Ù¤Ï¡¢Á´ÎÀÀ©ÃË»Ò¹»¤òÉñÂæ¤Ë¡¢¾¯Ç¯¤¿¤Á¤ÎÁ¡ºÙ¤ÇÀÚ¤Ê¤¤ÎøÌÏÍÍ¤òÉÁ¤¤¤¿³Ø±à¥é¥Ö¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡£²áµî¤Î¥È¥é¥¦¥Þ¤«¤é¿Í¤Ë¿¨¤ì¤ë¤³¤È¤â¿¨¤ì¤é¤ì¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤Ê¤¤¡Ö¿Í´ÖÀÜ¿¨·ù°¾É¡×¤òÊú¤¨¤ëÍÕ»³Â÷À¸¡ÊÄÌ¾Î¡§¥¿¥¯¥ß¡Ë¤ò±öºê¡¢¥¿¥¯¥ß¤ÎÎø¿Í¤Ç¡¢¥¢¥á¥ê¥«°é¤Á¤ÇÄ¶¤¬¤Ä¤¯¤Û¤É¤Î¸æÁâ»Ê¡¦ºêµÁ°ì¡ÊÄÌ¾Î¡§¥®¥¤¡Ë¤ò²ÃÆ£¤¬±é¤¸¤ë¡£
¡¡ËÜºî¤Ç½é¶¦±é¤¹¤ë²ÃÆ£¤ÎÂè°ì°õ¾Ý¤òÊ¹¤«¤ì¤¿±öºê¤Ï¡Ö¸µµ¤¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ê»Ò¤À¤Ê¤¡¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£°ìÊý¡¢±öºê¤ÎÂè°ì°õ¾Ý¤òÊ¹¤«¤ì¤¿²ÃÆ£¤Ï¡Ö¤·¤ã¤Ù¤ê¤ä¤¹¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£Æ±¤¤Ç¯¤È¤¤¤¦¤Î¤ò¥ê¥µ¡¼¥Á¤·¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤È±öºê¤¬¼«¿È¤ÈÆ±¤¤Ç¯¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò»öÁ°¤ËÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤¿¤¿¤á¡¢ÏÃ¤·¤ä¤¹¤«¤Ã¤¿¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¹â¹»»þÂå¤Î¼«Ê¬¤ÈÌòÊÁ¤È¤Î°ã¤¤¤òÊ¹¤«¤ì¤¿ºÝ¤Ë¤Ï¡¢Åö»þ¤«¤é·ÝÇ½³èÆ°¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿±öºê¤¬¡ÖËÍ¤Ï¤½¤ó¤Ê¤Ë¹â¹»¤Ë¹Ô¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤·¤¿¾å¤Ç¡Ö¤Ç¤âÊÙ¶¯¤À¤±¤ÏÀäÂÐ´èÄ¥¤í¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¡£Âç³Ø¤Ë¹Ô¤¤¿¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤À¤«¤é¡¢¿ÍÀ¸¤ÎÃæ¤Ç¹â¹»¤À¤±¤Ï¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãÅÀ¿ôÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¥¯¥é¥¹¤Ç1°Ì2°Ì¤òÁè¤¦¤°¤é¤¤¡×¤È¹ðÇò¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡Ö¥¿¥¯¥ß¤¯¤ó¤Ï´¶¾ð¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ë¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤À¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢À°Íý¤·¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¼«Ê¬¤¬¤¿¤Ö¤ó¤¢¤ë¡×¤È¤·¡¢¡ÖËÍ¼«¿È¤â°Õ³°¤È1¿Í¤Î»þ´Ö¤È¤«Âç¹¥¤¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£1¿Í¤Ç¹Í¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤¹¤´¤¤¹¥¤¤Ç¡¢¥°¥ë¡¼¥×¤Î²ñµÄ¤È¤«¤¢¤Ã¤¿¸å¤È¤«¤â¡¢¤ªÉ÷Ï¤¤Ç1¿Í¤Ç¹Í¤¨¤¿¤ê¤È¤«¡Ø¤¢¤ì¤É¤¦¤À¤Ã¤¿¤«¤Ê¡Ù¤È¤«¤Ï¤¹¤ë¤Î¤Ç¡¢1¿Í¤Î»þ´Ö¤òÂçÀÚ¤Ë¤¹¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦ÉôÊ¬¤Ç¤Ï»÷¤Æ¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¼«¸ÊÊ¬ÀÏ¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¹¥¤¤ÊÁê¼ê¤Ë»×¤¤¤òÅÁ¤¨¤ë¥¿¥¤¥×¤«¤É¤¦¤«¡¢¤È¤¤¤¦¼ÁÌä¤Ë¤Ï¡¢±öºê¤¬¡Ö¡Ø¥¤¥¤¤¸¤ã¤ó¡ÊM!LK¤Î³Ú¶Ê¡Ë¡Ù¤Ç¤¤¤í¤ó¤Ê¥Æ¥ì¥Ó¤Ë½Ð±é¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢ÀÎ¥Æ¥ì¥Ó¤Ç¸«¤Æ¤Æ¤á¤Ã¤Á¤ã¹¥¤¤À¤Ã¤¿¿Í¤È¤«¤¬ÌÜ¤ÎÁ°¤Ë¤¤¤Æ¤â¡¢¡Ø¤¢¤¡»Å»ö¤À¤·¸À¤Ã¤Á¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤ï¡Ù¤È»×¤Ã¤Æ¡¢Á´Á³¸À¤¨¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÅÇÏª¡£
¡¡¡Ö¡ØFNS²ÎÍØº×¡Ù¤ÇÍò¤ÎÁêÍÕ¤µ¤ó¤¬²£¤Ë¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤Ã¤Æ¡¢¡Ø¥¤¥¤¤¸¤ã¤ó¡Ù¶µ¤¨¤Æ¤è¡¢¤ß¤¿¤¤¤Ê¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¶µ¤¨¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¡Ø¤¦¤ï¡¼ÁêÍÕ¤Á¤ã¤ó¤ä¡ª¡¡±³¤ä¤í¡ª¡Ù¤È»×¤¤¤Ê¤¬¤é²á¤´¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£¡ÈÁêÍÕ¤µ¤ó¡É¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¡ÈÁêÍÕ¤Á¤ã¤ó¡É¤È¸À¤Ã¤Á¤ã¤¤¤½¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤±¤É¹¥¤¤Ç¤â»Å»ö¤À¤·¡¢¤µ¤¹¤¬¤Ë¸À¤¨¤Ê¤¤¡×¤È²»³ÚÈÖÁÈ¤Ç¤ÎÂÐÌÌ»þ¤ò²óÁÛ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î½ªÈ×¤Ë¤Ï¡¢±öºê¤¬9·î11Æü¡¢²ÃÆ£¤¬9·î19Æü¤ËÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢2¿Í¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò½Ë¤¦¥Ð¡¼¥¹¥Ç¡¼¥±¡¼¥¤âÂ£¤é¤ì¤¿¡£
¡¡¥É¥é¥Þ¡Ø¥¿¥¯¥ß¤¯¤ó¥·¥ê¡¼¥º ¡ÝDrama¡Ý¡Ù¡ÊÁ´6ÏÃ¡Ë¤Ï¡¢BS¥Õ¥¸¡¦FOD¤Ë¤Æ9·î21Æü¤è¤êÊüÁ÷¡¦ÆÈÀêÇÛ¿®¡£
¢¨±öºêÂÀÃÒ¤Î¡Öºê¡×¤Ï¡Ö¤¿¤Ä¤µ¤¡×¤¬Àµ¼°É½µ¡£
