¡¡ÇµÌÚºä46¤Î¸ø¼°¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤¬1Æü¹¹¿·¤µ¤ì¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¾®ÀîºÌ¤È¡ÈÇµÌÚºä46¥¹¥¿¥Ã¥Õ¡É¤¬¶¦±é¤¹¤ë¥À¥ó¥¹Æ°²è¤¬¸ø³«¤µ¤ì¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î´Ö¤ÇÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡Æ°²è¤Ç¤Ï¡¢¾®Àî¤òÃæ¿´¤Ë¥È¥Þ¥È¤Î¥¤¥é¥¹¥È¤Ç´é¤ò±£¤·¤¿¿ÍÊª¤¿¤Á¤¬°Ï¤ß¡¢ÇµÌÚºä46¤Î³Ú¶Ê¡Ö¤Ã¤Æ¤«¤µ¡×¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¥À¥ó¥¹¤òÈäÏª¡£¡Ö¤Ã¤Æ¤«¤µ¡¢¥È¥Þ¥È¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤ÆÍÙ¤ë¤¢¡¼¤ä²Ä°¦¤¯¤Í¡©¡¡¤Ã¤Æ¤«¤µ¡¢¥È¥Þ¥È¤¬ÇµÌÚºä¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ê¤ÎÀ¨¤¯¤Í¡©¡×¤È¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬Åº¤¨¤é¤ì¡¢¼þ°Ï¤Î¥À¥ó¥µ¡¼¤¬¥¹¥¿¥Ã¥Õ¿Ø¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬ÌÀ¤«¤µ¤ì¤¿¡£¤Ê¤ª¡¢¥È¥Þ¥È¤Ï¾®Àî¤Î¹¥Êª¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë°Û¿§¤Î±é½Ð¤Ë¡¢¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ë¤Ï¡Ö¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤µ¤ó¤Ê¤Î!? ¾å¼ê¤¹¤®¡×¡Ö¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤µ¤ó¤¹¤´¤¤!!!¡×¡Ö¤Ã¤Æ¤«¤µ¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î³§¤µ¤ó¾å¼ê¡ª¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¶Ã¤¤È¾Î»¿¤ÎÀ¼¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
°úÍÑ¡§¡ÖÇµÌÚºä46¡×¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¡Ê¡÷nogizaka46_official¡Ë