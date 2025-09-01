女子サッカーSОМPО WEリーグ。アルビレックス新潟レディースは8月31日、ホームでマイナビ仙台と対戦しました。



今季ここまで2勝1敗。前節、アウェーで2勝目を挙げた新潟は、ホームでの初勝利を目指します。



前半、ピンチを迎えた新潟。中央からの速い崩しに、最後は白沢がスライディング。そのあともこぼれ球に対し体を張り、堅い守りをみせます。今度は新潟のチャンス。コーナーキックからのチャンスに、川澄が落として最後は上尾野辺。今季初先発の背番号「10」上尾野辺めぐみがチームに勢いをもたらします。さらに、その2分後。杉田が利き足とは逆の左足でゴールを狙います。時間が経つにつれ、リズムをつかんだ新潟でしたが、決め切れず。0対0で試合を折り返します。





後半にはフリーキックのチャンスに、山谷のヘディング！コーナーキックから那須野の右足。立て続けにセットプレーからチャンスを作りますが、決め切れません。すると、後半41分でした。長いボールから相手選手に抜け出され、失点。チャンスを生かすことができず、一瞬のスキを突かれた新潟。ホーム初勝利はお預けとなりました。〈アルビレックス新潟レディース 久野吹雪選手〉「後半、相手の方が気持ちやパワーで押してくることが多かったと思うので、そこで負けている部分はきょう多かったのでは」〈アルビレックス新潟レディース 滝川結女選手〉「どれだけ勝ちたいかという気持ちの部分をもう一度持ち直して、次節アウェーですけど、しっかり勝ってその流れでホームで勝てるように頑張りたい」