山形県では、前線や暖かく湿った空気の影響により、大雨となる所があるでしょう。２日朝から３日にかけて、土砂災害や低い土地の浸水、河川の増水に注意・警戒してください。また、３日にかけて、竜巻などの激しい突風や落雷、ひょうに注意してください。

［気象概況］
低気圧が沿海州にあって東北東へ進んでおり、寒冷前線が朝鮮半島付近を通って黄海にのびています。低気圧は、２日朝には千島近海へ進み、寒冷前線が３日にかけて、東北地方を南下する見込みです。前線に向かって暖かく湿った空気が流れ込んでいるため、東北地方では大気の状態が非常に不安定となっています。
このため、山形県では、３日にかけて、断続的に雷を伴って激しい雨が降り、大雨となる所があるでしょう。雨雲が予想以上に発達した場合や同じ所に停滞した場合には、警報級の大雨となる可能性があります。

［雨の予想］

２日に予想される１時間降水量は多い所で、
　　村山　４０ミリ
　　置賜　４０ミリ
　　庄内　４０ミリ
　　最上　４０ミリ

１日１８時から２日１８時までに予想される２４時間降水量は多い所で、
　　村山　　８０ミリ
　　置賜　　８０ミリ
　　庄内　１００ミリ
　　最上　　８０ミリ

その後、２日１８時から３日１８時までに予想される２４時間降水量は多い所で、
　　村山　１００ミリ
　　置賜　１００ミリ
　　庄内　１００ミリ
　　最上　１００ミリ

［防災事項］
庄内では、２日朝から３日にかけて、村山、置賜、最上では、２日夕方から３日にかけて、大雨による土砂災害や低い土地の浸水、河川の増水に注意・警戒してください。また、山形県では、３日にかけて、竜巻などの激しい突風や落雷、ひょうによる農作物や農業施設等への被害に注意してください。発達した積乱雲の近づく兆しがある場合には、頑丈な建物内に移動するなど、安全確保に努めてください。

