山形県では、前線や暖かく湿った空気の影響により、大雨となる所があるでしょう。２日朝から３日にかけて、土砂災害や低い土地の浸水、河川の増水に注意・警戒してください。また、３日にかけて、竜巻などの激しい突風や落雷、ひょうに注意してください。

【画像】山形・全国の天気

［気象概況］

低気圧が沿海州にあって東北東へ進んでおり、寒冷前線が朝鮮半島付近を通って黄海にのびています。低気圧は、２日朝には千島近海へ進み、寒冷前線が３日にかけて、東北地方を南下する見込みです。前線に向かって暖かく湿った空気が流れ込んでいるため、東北地方では大気の状態が非常に不安定となっています。

このため、山形県では、３日にかけて、断続的に雷を伴って激しい雨が降り、大雨となる所があるでしょう。雨雲が予想以上に発達した場合や同じ所に停滞した場合には、警報級の大雨となる可能性があります。

［雨の予想］

２日に予想される１時間降水量は多い所で、

村山 ４０ミリ

置賜 ４０ミリ

庄内 ４０ミリ

最上 ４０ミリ

１日１８時から２日１８時までに予想される２４時間降水量は多い所で、

村山 ８０ミリ

置賜 ８０ミリ

庄内 １００ミリ

最上 ８０ミリ

その後、２日１８時から３日１８時までに予想される２４時間降水量は多い所で、

村山 １００ミリ

置賜 １００ミリ

庄内 １００ミリ

最上 １００ミリ



［防災事項］

庄内では、２日朝から３日にかけて、村山、置賜、最上では、２日夕方から３日にかけて、大雨による土砂災害や低い土地の浸水、河川の増水に注意・警戒してください。また、山形県では、３日にかけて、竜巻などの激しい突風や落雷、ひょうによる農作物や農業施設等への被害に注意してください。発達した積乱雲の近づく兆しがある場合には、頑丈な建物内に移動するなど、安全確保に努めてください。

■山形・全国の天気

画像はTBS NEWS DIG Powered by JNNより