¡¡¡Ú¥¡¼¥¦¶¦Æ±¡Û¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤ÎºÇ¹â²ñµÄ¡ÊµÄ²ñ¡ËµÄÄ¹¤òÌ³¤á¤¿¥¢¥ó¥É¥ê¡¼¡¦¥Ñ¥ë¥Ó¡¼»á¡Ê54¡Ë¤¬8·î¤Ë»¦³²¤µ¤ì¤ë»ö·ï¤¬¤¢¤ê¡¢¹ñ²È·Ù»¡¤Ï1Æü¡¢»¦¿ÍÍÆµ¿¤ÇÃË¡Ê52¡Ë¤òÂáÊá¤·¤¿¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£¥Ñ¥ë¥Ó¡¼»á¤Ï2014Ç¯¤Ë¿Æ¥í¥·¥¢À¯¸¢¤¬Êø²õ¤·¤¿¡Ö¥Þ¥¤¥À¥ó³×Ì¿¡×¤Î¼çÆ³¼Ô¤Î°ì¿Í¤Ç¡¢ÂÐ¥í¥·¥¢¶¯¹ÅÇÉ¤À¤Ã¤¿¡£¹ñ²È·Ù»¡¤Ï¡¢ÃË¤È¥í¥·¥¢¤È¤Î´ØÏ¢¤ò¾Ü¤·¤¯Ä´¤Ù¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¹ñ²È·Ù»¡¤Ê¤É¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥Ñ¥ë¥Ó¡¼»á¤Ï8·î30Æü¡¢À¾Éô¥ê¥Ó¥¦¤ÎÏ©¾å¤Ç½Æ·â¤µ¤ì¤¿¡£ÍÆµ¿¼Ô¤ÏÎÁÍýÂðÇÛ¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ÎÇÛÃ£°÷¤òÁõ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤Î¾ì¤«¤éÆ¨Áö¡£À¾Éô¥Õ¥á¥ê¥Ë¥Ä¥¡¼½£¤Ç¹´Â«¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¥Ñ¥ë¥Ó¡¼»á¤Ï¡¢EU¤äNATO¤È¤Î´Ø·¸¶¯²½¤ÎÉ¬Í×À¤ò°ì´Ó¤·¤Æ¼çÄ¥¤·¤Æ¤¤¤¿¡£