8月30日放送のABEMA「給与明細」では、インバウンド向けのプライベートサービスで働く、超人気キャストが自身の給与を明かした。

【映像】超人気キャストの胸元のジップを全て下ろす様子（実際の映像）

日本を訪れる外国人が急増する昨今、その経済効果は8兆円以上ともいわれている。そんな外国人が今殺到しているという、インバウンド向けプライベートサービス店『Gran Erotic Massage Tokyo』に、グラビアアイドルの石原由希が潜入。そこで働く超人気キャスト・Mimiさんが自身の給与を明かした。

Mimiさんは「週3日くらいの勤務が多い」といい、この日は5人の接客で「11万3,040円」、チップを含めると「20万3,040円」を稼いでいた。平均月収は90万〜120万円（チップは別）だという。

一方、従業員として10時間働いた石原が手にした給与は「1万4,000円」。石原は「普通のアルバイトよりは高い気がする。最低時給より高い」とコメント。店舗スタッフの月収は約33万円で、石原への支給額はそこからの日割り金額だった。石原は潜入調査を終えて、「キャストとしてもいいなって思いました。お客さんから彼氏とか作れるんじゃないかなって思いました。あと、チップも良かったな」と語った。