右SBの“代役”務めるショボスライが華麗な直接FK弾!! ファンは「トレント・ショボスライ!!」などと反応
リバプールのMFドミニク・ショボスライが芸術的な直接FKを叩き込み、アーセナル撃破の立役者となった。
リバプールの右SBは緊急事態に陥っていた。長年チームを支えたDFトレント・アレクサンダー・アーノルドはR・マドリーへと移籍し、後釜として獲得したDFジェレミー・フリンポンが開幕戦で負傷。さらに、本職のDFコナー・ブラッドリーは負傷明けで、誰が右SBの位置に入るか注目を集めていた。
そして、その“穴”を見事に埋めているのがショボスライだ。第2節ニューカッスル戦で抜擢されると、高パフォーマンスを披露して開幕2連勝スタートに貢献。さらに、第3節アーセナル戦では対面するFWガブリエル・マルティネッリを封じ込め、後半38分には美しい軌道を描く直接FKでネットを揺らして決勝点をマーク。1-0の完封勝利へと導いてみせた。
英紙『ザ・サン』によると、『スカイスポーツ』のインタビューに応じたショボスライは「幸運にもフリーキックの練習ができていた。今回は少し距離があると感じたけど、『リスクを冒そう』と思ったんだ」と振り返っている。
「自分に自信があったから挑戦し、ついにフリーキックで得点できた。常に練習を重ねてきたけど、これまでフリーキックを担当していたトレントにも言及すべきだ。ついにチャンスが巡ってきて、それをモノにできたよ」
長らくリバプールの右SBのポジションを務めたアレクサンダー・アーノルドはプレースキッカーの名手としても、多くのゴールを演出してきた。『ザ・サン』ではファンの冗談めいたコメントを紹介しており、「トレントって誰?」「トレント・ショボスライ!!」「ショボスライがいるから、トレントは必要ないよ」などの声が挙がっているようだ。
