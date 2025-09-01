信じられない…前半でGK2人が退場、本職DFの急造GKが神懸かり的セーブ連発で勝利をもたらす
急造GKが神懸かり的セーブを連発し、チームに白星をもたらした。
今季、ポルトガルリーグ2部を戦うポルティモネンセは31日にベンフィカBとの一戦に臨んだ。前半4分に先制したものの、前半36分にGKセバスティアン・シボワが退場すると、45+2分には代わって出場した控えGKドウグラス・フリードリヒが退場。なんと、前半で退場者2人を出すだけでなく、本職GKを失うこととなってしまった。
前半の残り時間はMFエイトールがGKを務め、後半からは194センチのブラジル人DFジャルレイソンゴールを守った。すると、ゴールマウスを託されたジャルレイソンが神懸かり的なセーブを連発する。後半25分にベンフィカBに追い付かれながらも、直後の26分にポルティモネンセに勝ち越しゴールが生まれると、その後はジャルレイソンがゴールを許さずに逃げ切って2-1の勝利を収めた。
ポルトガル『Record』によると、ジャルレイソンは「説明できないよ! 2人がいなくなって、闘志もあったし、怒りもあった。大きな犠牲を払ったけど、キーパーが必要ならどこにでもいくよ」語っている。
今季、ポルトガルリーグ2部を戦うポルティモネンセは31日にベンフィカBとの一戦に臨んだ。前半4分に先制したものの、前半36分にGKセバスティアン・シボワが退場すると、45+2分には代わって出場した控えGKドウグラス・フリードリヒが退場。なんと、前半で退場者2人を出すだけでなく、本職GKを失うこととなってしまった。
ポルトガル『Record』によると、ジャルレイソンは「説明できないよ! 2人がいなくなって、闘志もあったし、怒りもあった。大きな犠牲を払ったけど、キーパーが必要ならどこにでもいくよ」語っている。
この投稿をInstagramで見る