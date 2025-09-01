²Ð¤Î¹ñ¥µ¥é¥Þ¥ó¥Àー¥º 2Ç¯¤Ö¤ê4ÅÙÌÜ¤Î¥êー¥°Í¥¾¡¡ª¡¡¤³¤ÎÀè¤ÏÆüËÜ°ì¤À⁉
¥×¥íÌîµå¡¦ÆÈÎ©¥êー¥°¤Î²Ð¤Î¹ñ¥µ¥é¥Þ¥ó¥Àー¥º¤¬2Ç¯¤Ö¤ê4ÅÙÌÜ¤Î¥êー¥°Í¥¾¡¤ò²Ì¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
²Ð¤Î¹ñ¥µ¥é¥Þ¥ó¥Àー¥º - µÜºê¥µ¥ó¥·¥ã¥¤¥ó¥º
8·î29Æü¡Ê¶â¡Ë¥ê¥Ö¥ïー¥¯Æ£ºêÂæµå¾ì
¤³¤Î»î¹ç¤Ë¾¡¤Æ¤ÐÍ¥¾¡¤¬·è¤Þ¤ë¥µ¥é¥Þ¥ó¥Àー¥º¤Ï1²óÎ¢¡¢¥é¥ó¥Êー¤ò2¿ÍÃÖ¤¤¤Æ4ÈÖ¡¦¾¾»³²ÂÚö¡ª
¥é¥¤¥È¥¹¥¿¥ó¥É¤ËÆÍ¤»É¤µ¤ë3¥é¥ó¥Ûー¥à¥é¥ó¤ÇÀèÀ©¤·¤Þ¤¹¡£
¥µ¥é¥Þ¥ó¥Àー¥º¤Ïº£µ¨¥êー¥°ºÇÂ¿¤Î15¾¡¤òµó¤²¤Æ¤¤¤ë¥¨ー¥¹¹ÓÀ¾Í´Âç¤Ê¤É4¿Í¤ÎÅê¼ê¥ê¥ìー¤Ç¥êー¥É¤ò¼é¤ê
6ÂÐ2¤Ç·Þ¤¨¤¿8²ó¡¢¤Ä¤¤¤ËÂÇÀþ¤¬ÇúÈ¯¤·¤Þ¤¹¡£
ÂåÂÇ¤ÎÆ£¸¶¡¦¡¦¡¦
2ÈÖ¡¦¸Å²°¡¦¡¦¡¦
¤½¤·¤Æ5ÈÖ¡¦Ë¡Â¼¤¬Áö¼Ô°ìÁÝ¤Î¥¿¥¤¥à¥êー¥Äー¥Ùー¥¹¤òÊü¤Á
ºÇ¸å¤Ï¥¥ã¥×¥Æ¥óÍÅÄ¸÷µ±¡ª
º£¥·ー¥º¥ó¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¡Ö·Ò¤°Ìîµå¡×¤Ç²÷¾¡¤·¤¿¥µ¥é¥Þ¥ó¥Àー¥º¡¢2Ç¯¤Ö¤ê4ÅÙÌÜ¤Î¥êー¥°Í¥¾¡¤Ç¤¹¡£
²Ð¤Î¹ñ¥µ¥é¥Þ¥ó¥Àー¥º 12-2 µÜºê¥µ¥ó¥·¥ã¥¤¥ó¥º
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Ê£¸²ó¥³ー¥ë¥É¥²ー¥à¡Ë
²Ð¤Î¹ñ¥µ¥é¥Þ¥ó¥Àー¥º ÍÅÄ¸÷µ± ¼ç¾¡Ö´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¤ß¤ó¤Ê¤È°ì½ï¤ËÌîµå¤Ç¤¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÌÜÉ¸¤ÏÆüËÜ°ì¤È¥É¥é¥Õ¥È»ØÌ¾¤Î£²¤Ä¤Ç¤¹¡×
¥µ¥é¥Þ¥ó¥Àー¥º¤Ïº£·î25Æü¤«¤éÆÊÌÚ¸©¤Ç³«¤«¤ì¤ëÂç²ñ¤Ç¡¢3ÅÙÌÜ¤ÎÆÈÎ©¥êー¥°ÆüËÜ°ì¤ËÄ©¤ß¤Þ¤¹¡£
