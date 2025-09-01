²Ð¤Î¹ñ¥µ¥é¥Þ¥ó¥Àー¥º ¡È2Ç¯¤Ö¤ê4ÅÙÌÜ¡É ¤ÎÍ¥¾¡¡¡¾¡Íø¤Î½÷¿À¤Ï¡Ö¥Ð¥«ÅÂÍÍ¡×¡©
8·î29Æü¡Ê¶â¡Ë¡¢·§ËÜ¤òµòÅÀ¤È¤¹¤ë¡Ö²Ð¤Î¹ñ¥µ¥é¥Þ¥ó¥Àー¥º¡×¤¬¥×¥íÌîµåÆÈÎ©¥êー¥°¤Ç2Ç¯¤Ö¤ê4²óÌÜ¤ÎÍ¥¾¡¤ò²Ì¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
µîÇ¯3°Ì¤À¤Ã¤¿²ù¤·¤µ¤ò¥Ð¥Í¤Ë¡¢º£Ç¯¤Ï¼ó°Ì¤òÆÈÁö¡£Í¥¾¡¤«¤é°ìÌëÌÀ¤±¤¿¤³¤ÎÆü¡¢¥¹¥¿¥ó¥É¤ò¤è¤¯¸«¤ë¤È¡ÄÇò¤¤´é¤ËÂÀ¤¤ÈýÌÓ¡¢¤¢¤ÎÍÌ¾¤Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤ËÊ±¤·¤¿ÃËÀ¤¬¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
WBC¤ä¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯™¤â¤³¤Î³Ê¹¥¤Ç±þ±ç¤·¤Æ¤¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
――»Ï¤á¤¿¤¤Ã¤«¤±¤Ï¡©
ÉáÃÊ¤ÏÊÛ¸î»Î¡¡ÅÄÃæÍµ»Ê¤µ¤ó¡Ö¥Ñ¥Ã¤È¡Ø¥Ð¥«ÅÂ¡Ù¤¬¹ß¤ê¤Æ¤¤¿¡£ÆÃ¤Ë³¤³°¤Ç¤Ï»Ò¤É¤â¤¬¤¹¤´¤¯¾Ð¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£¡Ø¥Ð¥«ÅÂ¡Ù¤Î¤¹¤´¤¤¤È¤³¤í¤Ï·Á¤À¤±¤Ç¾Ð¤¨¤ë¡×
――¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¡©
ÉáÃÊ¤ÏÊÛ¸î»Î¡¡ÅÄÃæÍµ»Ê¤µ¤ó¡ÖÈý¤ÎÇ»¤µ¡£´¶³Ð¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤±¤ì¤É¤¤¤Ä¤â¾å¼ê¤¯¹Ô¤¯¡×
µå¾ì¤ËÍè¤¿¥Õ¥¡¥ó¤ÎÃæ¤Ç¤âÍÌ¾¤Ê¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
´ÑµÒ¡Ö¼Ì¿¿¤Ç¤Ï¤¤¤Ä¤â¸«¤Æ¤¤¤¿¤±¤ì¤É¡¢À¸¤Ç¥Ð¥«ÅÂ¤ò¸«¤ë¤Î¤Ï½é¤á¤Æ¤À¤Ã¤¿¤Î¤ÇÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×
¤½¤ó¤Ê¥Õ¥¡¥ó¤ÎÀ¼±ç¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢¥µ¥é¥Þ¥ó¥Àー¥º¤Ï6²óÎ¢¡£1¥¢¥¦¥ÈËþÎÝ¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ç6ÈÖ¡¦Ë¡Â¼¤¬Áö¼Ô°ìÁÝ¤Î¥¿¥¤¥à¥êー¥¹¥êー¥Ùー¥¹¤òÊü¤Á¡¢¤³¤Î²ó°ìµó5ÆÀÅÀ¤Î¥Ó¥Ã¥°¥¤¥Ë¥ó¥°¤Ë¡£¼«Ëý¤ÎÂÇ·âÎÏ¤ÇÁê¼ê¤ËÂÇ¤Á¾¡¤Á¥Áー¥à¤Ï12Ï¢¾¡¤Ç¤¹¡£
¡Ú»î¹ç½ªÎ»¡Û
¥µ¥é¥Þ¥ó¥Àー¥º 6-3 ËÌ¶å½£²¼´Ø¥Õ¥§¥Ë¥Ã¥¯¥¹
²Ð¤Î¹ñ¥µ¥é¥Þ¥ó¥Àー¥º ÍÅÄ¸÷µ±¼ç¾¡ÖËÍ¤¿¤Á¤Ï¥êー¥°Í¥¾¡¤Ï¤¢¤¯¤Þ¤Ç¤âÄÌ²áÅÀ¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤³¤³¤«¤éÆüËÜ°ì¤È¡¢¥É¥é¥Õ¥È»ØÌ¾¤È¤¤¤¦Âç¤¤Ê2¤Ä¤ÎÌÜÉ¸¤òÃ£À®¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¤Þ¤¿ÌÀÆü¤«¤é°ìÊâ°ìÊâ´èÄ¥¤ì¤¿¤é¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
²Ð¤Î¹ñ¥µ¥é¥Þ¥ó¥Àー¥º ¾®ÀÆÍ´Êå´ÆÆÄ¢¨Í´¤Ïµì»úÂÎ¤Î¼¨¤Ø¤ó¡Ö¥×¥ì¥Ã¥·¥ãー¤Î¤«¤«¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤Ç³èÌö¤Ç¤¤ëÁª¼ê¤¬¥¹¥«¥¦¥È¤ÎÌÜ¤ËÎ±¤Þ¤Ã¤Æ¥É¥é¥Õ¥È¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ç·ë²Ì¤ò½Ð¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×