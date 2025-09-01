

左から：エースバーン、ポケモン 最高ブランド責任者 CBO 伊藤憲二郎氏、元日本代表の柿谷曜一朗さん、元日本女子代表の宮間あやさん、元日本代表の柏木陽介さん、日本サッカー協会 専務理事 湯川和之氏と「炎のポケモンビブス」を着用した子どもたち

日本サッカー協会（以下、JFA）とポケモンは、JFAソーシャルバリューパートナー契約を締結した。同契約を機に、JFAチャレンジゲーム「めざせファンタジスタ！」をポケモンデザインにリニューアルする。また、元日本代表の柏木陽介さんと柿谷曜一朗さん、元日本女子代表の宮間あやさんがメッセンジャーに就任し、エースバーンと一緒にテクニックを披露する特別な映像に登場。さらに新たな取り組みとして、JFAに登録している第4種（U−12年代）チームに「炎のポケモンビブス」を寄贈するなど、ポケモンを通してサッカーに親しめる企画を実施していく。8月31日には「JFA エースバーンプロジェクト」の発表会を実施。メッセンジャーの柏木陽介さん、柿谷曜一朗さん、宮間あやさんが出席し、「炎のポケモンビブス」の贈呈式などを行った。



日本サッカー協会 専務理事 湯川和之氏

「JFAとポケモンは、これまでJFAキッズアンバサダー『エースバーン』の幼稚園・保育園訪問や、ポケモンデザインによるJFAチャレンジゲーム『めざせクラッキ！』などを展開。サッカーとポケモン、それぞれが持つ力をかけ合わせてサッカーを楽しむ子どもたちの挑戦を後押しするべく、今回、JFAソーシャルバリューパートナー契約を締結した」と、JFA 専務理事 湯川和之氏が挨拶。「そして、JFAチャレンジゲーム『めざせファンタジスタ！』をポケモンデザインにリニューアルする」とのこと。「『めざせファンタジスタ！』は9歳（小学校3年生）くらいから大人までを対象とした、JFAチャレンジゲームの中級〜上級版で、個人で練習してテクニックが身につけられるゲーム。『ボールフィーリング』、『フェイント＆ターン』『ボールフィーリング 手』の3つのカテゴリーの中のメニューの組み合わせで、ステージ7からステージ20までの検定にチャレンジし、認定していくシステムになっている。ステージ7〜19は検定団体で検定。合格バッチを獲得。ステージ20はJFAが検定する」と、「めざせファンタジスタ！」について教えてくれた。「さらに、JFA登録している第4種（U−12年代）チームに『炎のポケモンビブス』を寄贈する他、元日本代表の柏木陽介さんと柿谷曜一朗さん、元日本女子代表の宮間あやさんをメッセンジャーに迎えて、彼らが出演する特別な映像を公開する」とのこと。「コロナ禍などもあり、子どもたちの体力や運動能力は低下している。丈夫な体やフェアプレー精神を養うために、ポケモンと共に健全な子どもたちの成長に寄与していく」と、ポケモンとのJFAソーシャルバリューパートナー契約の意義について説明した。



ポケモン 最高ブランド責任者 CBO 伊藤憲二郎氏

次に、ポケモン 最高ブランド責任者 CBO 伊藤憲二郎氏が挨拶した。「これまで、JFAチャレンジゲーム『めざせクラッキ！』やJFAキッズアンバサダー『エースバーン』巡回指導を展開し、延べ2万人の子どもたちにポケモンを通じて、サッカーの楽しさを伝えてきた」と、これまでの展開について紹介する。「『めざせクラッキ！』は8歳（小学校2年生）以下を対象とした、JFAチャレンジゲームの初級版で、さまざまな動きやテクニックをどんどん身につけられるゲームとなっている。ボールが一個あれば一人でできるものがほとんど。テストではなく、一つひとつ、ゆっくりでいいので、できるようになっていくことが目標となる。ステージは1〜6で構成されている」と、「めざせクラッキ！」について詳しく教えてくれた。「今後はこれらの活動をさらに拡大し、ポケモンがサッカーに寄り添い、子どもたちの育成・成長を目指す、JFAエースバーンプロジェクトに取り組む」とのこと。「JFAエースバーンプロジェクトは、サッカーを始めた子どもたちに向けて、もっとポケモンとサッカーの楽しさを伝えていくためのプロジェクト。エースバーンだけでなく、多くの炎タイプのポケモンが登場し、サッカーを楽しむ子どもたちに寄り添い、応援していく。具体的には、『めざせファンタジスタ！』の冊子、HPのポケモンデザイン化。エースバーンとファンタジスタによる特別動画の公開。『炎のポケモンビブス』の贈呈。その他にも新しい取り組みを企画している」と、新たな取り組みについて説明。「サッカーを楽しむ子どもたちには、どんな活動や行動を行えばよいかなど、学ぶ力をポケモンと共に養っていってもらいたい」と、サッカーを通じて、子どもたちの成長を促していきたいと訴えた。



メッセンジャーに就任した、左から：元日本代表の柿谷曜一朗さん、元日本女子代表の宮間あやさん、元日本代表の柏木陽介さん

そして、「めざせファンタジスタ！」のリニューアルにあたり、元日本代表の柏木陽介さん、柿谷曜一朗さん、元日本女子代表の宮間あやさん、の歴代ファンタジスタがメッセンジャーに就任。3人が登場する特別プロモーションビデオ（PV）を、「JFA エースバーンプロジェクト」の発表会で披露した。



子どもたちに「炎のポケモンビブス」を贈呈する、左から：柏木陽介さん、柿谷曜一朗さん、宮間あやさん

その後、柏木陽介さん、柿谷曜一朗さん、宮間あやさんが登場。子どもたちに、「炎のポケモンビブス」を贈呈した。贈呈された子どもたちから、柏木陽介さん、柿谷曜一朗さん、宮間あやさんに質問。



元日本女子代表の宮間あやさん

サッカーが上手いと思うようになったのはいつごろかと質問された宮間さんは、「小学校1年生からサッカーを始めた。周りは男の子ばかりで試合に出られなかったが、小学校6年生ごろから試合に出られるようになり、これまでできなかったことができるようになって上手くなったと感じた」と話していた。



元日本代表の柿谷曜一朗さん

シュートを強く蹴るにはどうしたらよいかと質問された柿谷さんは、「小学校2年生の時は、体も小さく、サッカーが上手くなかった。ボールを蹴っても前に飛ばないし、強いシュートも蹴れなかったが、シュートが蹴れない分、ドリブルでゴールキーパーも交わしてしまうテクニックを身につけるようにしたら、ゴールを決められるようになった。小学校高学年になったら、体も大きくなって強いシュートが打てるようになるので、今楽しいと思えることをやってほしい」とアドバイスしていた。



元日本代表の柏木陽介さん

うまくいかない時にどうすればよいかという質問について柏木さんは、「サッカーが楽しい、好きという気持ちを持っていれば、しんどいよりもやりたい方が勝ってくる。楽しいや好きという気持ちが重要で、その気持ちがあれば乗り越えられる」と述べていた。



子どもたちと記念撮影する、左から：エースバーン、柏木陽介さん、宮間あやさん、柿谷曜一朗さん

最後に、JFAキッズアンバサダー「エースバーン」（2019年発売のビデオゲーム「ポケットモンスター ソード・シールド」で初登場。ストライカーポケモンの名の通り、足技が得意で、華麗なリフティングからボレーシュートを放つワザ「かえんボール」の威力は抜群）、メッセンジャーの柏木陽介さん、柿谷曜一朗さん、宮間あやさんと「炎のポケモンビブス」を着用した子どもたちが記念撮影。ポケモンを通してサッカーの楽しさを多くの子どもたちに伝えていく考えを示した。

エースバーンプロジェクトのあたらしい取り組みとして、JFAチャレンジゲーム「めざせファンタジスタ！」がリニューアルする。「めざせファンタジスタ！」は、楽しみながらサッカーの技術を学べる「JFAチャレンジゲーム」の中級編。そのデザインが、ポケモン仕様に完全リニューアルされる。JFAキッズアンバサダーの「エースバーン」を中心に、「ほのおタイプ」のポケモンたちが多数登場するデザインで、子どもたちの挑戦意欲をかき立てる。創造性あふれるプレーで観客を魅了する「ファンタジスタ」のように、子どもたちが自由な発想でサッカーを楽しめるよう、ポケモンたちが応援する。



左から：エースバーン、柏木陽介さん、柿谷曜一朗さん、宮間あやさん

「めざせファンタジスタ！」のリニューアルにあたり、元日本代表の柏木陽介さん、柿谷曜一朗さん、元日本女子代表の宮間あやさんの歴代ファンタジスタが登場する特別プロモーションビデオ（PV）を、8月31日からJFAおよびポケモンの各種SNS、公式WEBサイト、またJFAが実施するサッカーイベントなど各所で公開・放映する。ファンタジスタらの鮮やかな技術と、ほのおタイプのポケモンたちの魅力が溢れるPVを楽しんでほしい考え。

エースバーンに加え、歴代の「ポケットモンスター」シリーズにおいて、旅立ちのパートナーとして活躍した、ほのおタイプのポケモンのヒトカゲ、ヒノアラシ、アチャモ、ヒコザル、ポカブ、フォッコ、ニャビー、ヒバニー、ホゲータがデザインされたオリジナルビブスを制作した。それぞれ異なるデザインのビブス10枚を1セットとして、JFA登録している第4種（U-12年代）チームに寄贈する。今年の秋以降、まずは約3000の該当のチームに順次発送する予定。今後もより多くのチームに届けていけるよう進めていく。このビブスがチームの団結力と情熱を高め、子どもたちのモチベーションを高めるツールになると考えているとのこと。



子どもたちに「炎のポケモンビブス」を贈呈する、左から：柏木陽介さん、柿谷曜一朗さん、宮間あやさん

これまでの取り組みとして、JFAキッズアンバサダー「エースバーン」による幼稚園・保育園訪問では、ストライカーポケモンの「エースバーン」がJFAキッズアンバサダーとして全国の幼稚園や保育園などを訪問し、JFAと共にサッカー巡回指導を実施。昨年度は、全国約70ヵ所を訪れ、延べ約2万人の子どもたちと交流を深めた。子どもたちがサッカーをはじめとするスポーツの楽しさを知り、ボールに親しむきっかけを提供している。

サッカーを始めたばかりの子どもたちに向けた初級プログラム「めざせクラッキ！」もポケモンデザインで展開している。今回の「めざせファンタジスタ」のリニューアルを機に、ロゴもエースバーンの進化前のポケモンである、ヒバニーが描かれたものに一新した。

ポケモンは、ポケモンのブランドマネジメントを目的として設立。現在では、原点となる「ゲーム」をはじめとして、「カードゲーム」「TVアニメや映画などの映像作品」「グッズ」「タイアッププロモーション」「イベント」「直営店舗であるポケモンセンター」などを展開し、それらすべてをプロデュースしている。

めざせファンタジスタPV＝https://www.youtube.com/watch?v=iV4TfuC0XMM

めざせファンタジスタ公式HP＝https://www.jfa.jp/grass_roots/jfa_challengegame/fantasista

めざせクラッキ公式HP＝https://www.jfa.jp/grass_roots/jfa_challengegame/craque

JFA公式サイト＝https://www.jfa.jp

ポケットモンスターオフィシャルサイト＝https://www.pokemon.co.jp