ÃæÀîæÆ»Ò¡¢ÁÐ»Ò¤ÎÌ¾Á°¡ÖÁ´Á³·è¤Þ¤é¤Ê¤¤¤è¡ª¡×¡¡¼«¿È¤Î¡È²þÌ¾¡É°ú¤¹ç¤¤¤Ë¡ÖÇ¼ÆÀ¤¤¤¯Ì¾Á°¤Ä¤±¤¿¤¤¡×
¡¡ÁÐ»Ò¤òÇ¥¿±Ãæ¤Î¥¿¥ì¥ó¥È¡¦ÃæÀîæÆ»Ò¡Ê40¡Ë¤¬1Æü¡¢¼«¿È¤ÎX¤ò¹¹¿·¡£Ì¿Ì¾¤Ø¤Î»×¤¤¤òµ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û»º¸å¤ÎÂÎ½Å¤ËÉÔ°Â¤òÅÇÏª¡ÄÃæÀîæÆ»Ò¤ÎÅê¹Æ
¡¡ÃæÀî¤Ï¡Ö°ìÀ¸¹ï¤Þ¤ì¤ë¤â¤Î¡¢½é¤á¤Æ¤Î¥×¥ì¥¼¥ó¥È¼«Ê¬¤¬ºÛÈ½½ê¤Þ¤Ç¤¤¤¡¢¤·¤è¤¦¤³¤«¤éæÆ»Ò¤Ë²þÌ¾¤·¤¿¤«¤éÁÐ»Ò¤Ë¤Ï¤Á¤ã¤ó¤ÈÇ¼ÆÀ¤¤¤¯Ì¾Á°¤Ä¤±¤¿¤¤¤±¤ÉÁ´Á³·è¤Þ¤é¤Ê¤¤¤è¡ª¤ß¤ó¤Ê¤è¤¯Ì¾Á°·è¤á¤é¤ì¤ë¤Ê¤¡¡¢¡¢¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ÃæÀî¤Ï2023Ç¯4·î28Æü¤ËÆ±À¤Âå¤Î°ìÈÌÃËÀ¤È·ëº§¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¡£25Ç¯8·î¤Ë¤Ï¡¢ÁÐ»Ò¤ÎÃË»ù¤òÇ¥¿±¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û»º¸å¤ÎÂÎ½Å¤ËÉÔ°Â¤òÅÇÏª¡ÄÃæÀîæÆ»Ò¤ÎÅê¹Æ
¡¡ÃæÀî¤Ï¡Ö°ìÀ¸¹ï¤Þ¤ì¤ë¤â¤Î¡¢½é¤á¤Æ¤Î¥×¥ì¥¼¥ó¥È¼«Ê¬¤¬ºÛÈ½½ê¤Þ¤Ç¤¤¤¡¢¤·¤è¤¦¤³¤«¤éæÆ»Ò¤Ë²þÌ¾¤·¤¿¤«¤éÁÐ»Ò¤Ë¤Ï¤Á¤ã¤ó¤ÈÇ¼ÆÀ¤¤¤¯Ì¾Á°¤Ä¤±¤¿¤¤¤±¤ÉÁ´Á³·è¤Þ¤é¤Ê¤¤¤è¡ª¤ß¤ó¤Ê¤è¤¯Ì¾Á°·è¤á¤é¤ì¤ë¤Ê¤¡¡¢¡¢¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ÃæÀî¤Ï2023Ç¯4·î28Æü¤ËÆ±À¤Âå¤Î°ìÈÌÃËÀ¤È·ëº§¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¡£25Ç¯8·î¤Ë¤Ï¡¢ÁÐ»Ò¤ÎÃË»ù¤òÇ¥¿±¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤Æ¤¤¤¿¡£