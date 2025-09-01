Æ´¤ì¤Î¥Õ¥¡¥ó¥·¡¼´ë¶È¤Ë½¢¿¦¡ª ½éÆü¤«¤é¥¥é¥¥é¤ÊÀ¤³¦¤ËÌ´Ãæ¤Ç¤¹¡¿¥Õ¥¡¥ó¥·¡¼³×Ì¿¡Ê1¡Ë
Æ´¤ì¤Î¼ê·Ý¤ËÄ©Àï¡ª ¥Ó¡¼¥º¤Ï»¶Íð¡¢¤ª¤Þ¤±¤Ë¼º¤¯¤¹¡¢Á´Á³¾å¼ê¤¯¤¤¤¤Þ¤»¤ó!?¡¿·¯¤Ë¤«¤ï¤¤¤¤¤È¶«¤Ó¤¿¤¤2¡Ê1¡Ë
¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤¡×¤òÁ´ÎÏ¤Çºî¤ê½Ð¤½¤¦¡ª
Âç¿Íµ¤¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ç¤¢¤ë¥È¥¥¥¦¥£¥ó¥¯¥ë¡¦¥¯¥ë¥ë¤¬ÌÜ¶Ì¤Î¡¢¥Õ¥¡¥ó¥·¡¼¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ä¥°¥Ã¥º¤òÀ½ºî¤¹¤ë²ñ¼Ò¡Ö¥¥å¡¼¥í¥Ã¥×¡×¤ËÆþ¼Ò¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢18ºÐ¤Î²Ï¹ç¥æ¥á¡£
¥æ¥á¤Ï¥¯¥ë¥ë¤¬Âç¹¥¤¤Ç¤³¤Î²ñ¼Ò¤Ë½¢¿¦¤·¡¢ÌÜÉ¸¤ÏÀ¤³¦°ì¤Î¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤¡×¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹¤³¤È¤Ç¤¹¤¬¡¢Èà½÷¤Ï¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤¤â¤Î¤¬Âç¹¥¤¡×¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ë¥Õ¥¿¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤¢¤ë½ÐÍè»ö¤ò·Ð¤Æ¡¢É½¸½¤Ë²²ÉÂ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡Ä¡£
¢¨ËÜµ»ö¤Ï¸¤Åç¤Ê¤Ê¤³Ãø¤Î½ñÀÒ¡Ø¥Õ¥¡¥ó¥·¡¼³×Ì¿ 1¡Ù¤«¤é°ìÉôÈ´¿è¡¦ÊÔ½¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Ãø¡á¸¤Åç¤Ê¤Ê¤³¡¿¡Ø¥Õ¥¡¥ó¥·¡¼³×Ì¿ 1¡Ù