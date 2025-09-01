スバル「“新”コンパクトSUV」に注目！ 全長4.5m弱の「ちょうどイイサイズ」に“オシャレ”な「黄色い」アクセント追加!? 新「クロストレック」の特別モデル「リミテッドスタイルエディション」とは

イエローの加飾でオシャレさアップの特別仕様車登場！

2025年7月10日、スバルは「クロストレック」の一部改良モデルを発表しました。

先進運転支援システムの機能向上や、ボディカラーの新色追加などがおこなわれています。

また、新たに特別仕様車「リミテッドスタイルエディション」が追加設定されましたが、どのようなモデルなのでしょうか。

イエローアクセントがオシャレ！ 注目の「リミテッドスタイルエディション」とは!?

クロストレックは、スバルが展開するクロスオーバーSUVです。

初代は2012年に登場し、国内では「XV」として販売されていました。

2022年に公開され、2023年より日本市場に導入された現行型では、グローバルで名称をクロストレックに統一し、第3世代として刷新されました。

日常使いからアウトドアまで対応できる多用途性により、幅広い層から選ばれているモデルです。

車両サイズは全長4480mm×全幅1800mm×全高1580mmで、ホイールベースは2670mm。

エクステリアは、厚みのあるフードとシャープなフロントグリル、LEDヘッドランプを採用し、前後バンパーまわりをラギッドに仕立てています。

サイドビューではクラッディングエリアを拡大し、ボディ全体に動きのあるラインを採用。

リアはキャビンを絞り込み、フェンダーの張り出しを強調した構成としています。

インテリアは、素材の質感を活かした多層構造のインパネを特徴とし、11.6インチのセンターディスプレイを中心に操作性と表示性を高めたレイアウトです。

上級グレードではファブリックやトリコットにステッチを施したシートが採用され、本革仕様も選択可能です。

パワーユニットは2タイプから選択できます。

2リッター水平対向4気筒にマイルドハイブリッドを組み合わせた「e-BOXER」に加え、2024年12月に追加された2.5リッターと2つのモーターを組み合わせたシリーズ・パラレル式ハイブリッドシステム「S：HEV（ストロングハイブリッド）」が設定されます。

特にS：HEVは、燃費の大幅な向上に加え力強さも兼ね備えたことで、新たな走りの楽しさを味わうことができます。

駆動方式は、前輪駆動（FF）に加え、四輪駆動（AWD）にはスバルの得意とする「シンメトリカルAWDシステム」を搭載しており、安定した走行性能を提供します。

さらに安全面では、広角化したステレオカメラと超広角単眼カメラを組み合わせ新世代アイサイトを採用し、歩行者や自転車の検知精度を向上させるなど、さまざまな運転支援機能が搭載されています。

今回実施された一部改良では、「ドライバー異常時対応システム」と「ドライバーモニタリングシステム」との連携強化を実施。

ドライバーのわき見や居眠りが長時間続いた場合、ドライバーに異常が生じたと判断し、ドライバー異常時対応システムが作動するようになりました。

加えて、コーストダウン（惰性走行）や、パルスブレーキによる振動でドライバーにさらなる注意を促す機能を採用したほか、ドライバー異常時対応システム作動によるハザードランプ点滅のタイミングを減速制御開始と同時に早めることで、早期に周囲の車両へドライバーの異常を知らせるように改良しました。

さらに、ボディカラーの見直しを図るとともに、新たに「サンドデューン・パール」と「シトロンイエロー・パール」の2色が追加されました。

最新のクロストレックの車両価格（消費税込み、以下同）は、301万4000円から405万3500円までです。

一部改良にあわせ、特別仕様車のリミテッドスタイルエディションも新たに設定されました。

FFとAWDの「リミテッド」をベースにしたe-BOXER（マイルドハイブリッド）搭載車で、ルーフレールやリアガーニッシュをブラック塗装とし、LEDフロントフォグランプにはイエロー塗装の加飾を採用しました。

インテリアにはイエローステッチを施したシート表皮や本革巻ステアリングホイール、本革巻シフトレバーを採用しています。

装備面では、イエローリング照明付きの「4.2インチマルチインフォメーションディスプレイ付ルミネセントメーター」、ダークメタリック塗装の18インチアルミホイール、ドアトリムやセンターコンソールリッドのイエローステッチ加飾も盛り込まれています。

特別仕様車「リミテッドスタイルエディション」の価格は、335万5000円から356万9500円です。