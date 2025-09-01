【MLB】ドジャース5ー4ダイヤモンドバックス（8月31日・日本時間9月1日／ロサンゼルス）

【映像】大谷、痛烈ライナー→野手の頭上を“爆速通過”

8月31日（日本時間9月1日）に行われたロサンゼルス・ドジャース対アリゾナ・ダイヤモンドバックスの一戦で、ドジャース・大谷翔平が放った痛烈ライナーが話題となっている。

1回表・ダイヤモンドバックスの攻撃が無得点に終わり、迎えたその裏・ドジャースの攻撃。この回先頭で打席に入った1番・大谷は、ダイヤモンドバックス先発のブランドン・ファットに対し、初球、真ん中外寄り、低めいっぱいに投じられた148km/hのシンカーを打ちにいってファウルとなるも、続く2球目、外角低めのボールゾーンへと外れた140km/hのチェンジアップはよく見極めてカウント1-1に。

そして勝負の3球目、真ん中低めのボールゾーンへと沈む149km/hのシンカーを、大谷はシャープに、そして力強く振り抜くと、快音を響かせながら右方向へと飛んだ打球は、瞬く間にセカンドのブレイズ・アレクサンダーの頭上を越え、ライト前へと落ちる一打に。打球速度100.9マイル（約162.38km/h）、自身が久々のノーヒットに終わり、チームも連敗となった前日からの空気を一気に振り払うかのような一打となった。こうした“大谷らしい”高速ヒットに、ファンからは「速っ！」「かなり速く見える」「これは捕れないやろ」「調子悪いって言われてもこのヒットやからねw」「状態悪いとか言われてもｗ」「そろそろ一発出そう」といった様々な反響が巻き起こることに。

なお、この日の大谷は4打数1安打。試合の方は先発・山本由伸が7回を4安打1失点、10奪三振という好投で試合を作ると、4-4で迎えた9回裏に、代打ウィル・スミスの劇的なサヨナラアーチが飛び出し、ドジャースが5-4で勝利。連敗を2でストップさせることとなった。（ABEMA『SPORTSチャンネル』）