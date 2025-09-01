間宮祥太朗、20歳の誕生日に綾野剛から粋なお祝い「初対面の山田孝之さん連れてきて…」

9月1日、日本テレビ系『DayDay.』に、間宮祥太朗がVTR出演。20歳の誕生日に綾野剛から受けたお祝いについて語った。

今回番組では、現在公開中の劇場アニメ『不思議の国でアリスと -Dive in Wonderland-』の公開記念舞台挨拶に登壇した間宮・原菜乃華に対するインタビューを公開。

イベントで先日22歳の誕生日を迎えた原のお祝いが行われたことにちなみ、間宮は自身の印象に残っている誕生日として、「20歳になる誕生日の時に、綾野剛さんが深夜に電話かかってきて。『どこにいるの？』って言われて」と明かした。

続けて、「しかも初対面の山田孝之さん連れてきて、『おめでとう！』つって、20歳の誕生日を祝ってくれて」と振り返りつつ、「『明日は何してるの？』つって、その翌日も一緒にショッピングというか、連れてってもらって」と、その翌日も綾野と買い物へ行ったと回想。

さらに、「プレゼントで『好きなもの買いな』って言ってくれたのが、すごい印象的でした」とも話し、周囲からは、「かっこいい！」「やるぅー！」といった声が飛んでいた。