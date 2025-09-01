¡ÈÁíºÛÁªÁ°ÅÝ¤·¡É ¾®Àô¿Ê¼¡ÏºÇÀ¿åÂç¿Ã¤¬ÉûÂç¿Ã¤é¤ÎÆ°¤¤ËÍý²ò¡¡°ðÅÄÊþÈþ»á¤Ï¡È¿µ½Å¡É¡¡°Õ»×³ÎÇ§¤Ë¸þ¤±¡ÖÂ¿¿ôÇÉ¹©ºî¡×·ã²½¤Ø
¼«Ì±ÅÞ¤Î¡ÈÁíºÛÁªÁ°ÅÝ¤·¡É¤ò¤á¤°¤ê¡¢Ê£¿ô¤ÎÉûÂç¿Ã¤äÀ¯Ì³´±¤¬¼Â»Ü¤òµá¤á¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¾®ÀôÇÀÎÓ¿å»ºÂç¿Ã¤Ï¤¤ç¤¦¡¢¡Ö1¿Í¤ÎµÄ°÷¤ÎÎ©¾ì¤Ç¡¢´íµ¡´¶¤òÉ½ÌÀ¤¹¤ë¤Î¤Ï¤¢¤ë¤Ù¤»ÑÀª¤Î1¤Ä¤À¤í¤¦¡×¤È½Ò¤Ù¡¢Íý²ò¤ò¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÈÁíºÛÁª¤ÎÁ°ÅÝ¤·¡É¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¾®ÎÓ´Ä¶ÉûÂç¿Ã¤äºØÆ£ºâÌ³ÉûÂç¿Ã¤éÊ£¿ô¤ÎÉûÂç¿Ã¡¦À¯Ì³´±¤é¤¬¼Â»Ü¤òµá¤á¤ë¹Í¤¨¤ò¤¢¤¤é¤«¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
À¯ÉÜÆâ¤«¤é¤Î¤³¤¦¤·¤¿Æ°¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾®ÀôÇÀÎÓ¿å»ºÂç¿Ã¤Ï¤¤ç¤¦¡¢Ì±Êü¤ÎÈÖÁÈ¤Ç¡ÖÉûÂç¿Ã¡¢À¯Ì³´±¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢1¿Í¤ÎµÄ°÷¤ÎÎ©¾ì¤Ç´íµ¡´¶¤òÉ½ÌÀ¤¹¤ë¤Î¤Ï¤¢¤ë¤Ù¤»ÑÀª¤Î1¤Ä¤À¡×¤È½Ò¤Ù¡¢Íý²ò¤ò¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£
°ìÊý¡¢µì°ÂÇÜÇÉ¤Î°ðÅÄ¸µËÉ±ÒÂç¿Ã¤Ï¤¤ç¤¦¸á¸å¡¢JNN¤Î¼èºà¤ËÂÐ¤·¡ÈÀÕÇ¤¤Ï¼¹¹ÔÉô¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯ÅÞÁ´ÂÎ¤Ë¤¢¤ë¡É¤È½Ò¤Ù¡¢¼Â»Ü¤Ë¤Ï¿µ½Å¤Ê¹Í¤¨¤ò¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£
°ðÅÄ¸µËÉ±ÒÂç¿Ã
¡Ö¤ä¤Ï¤ê¼«Ì±ÅÞ¤Ã¤Æ°ìÂÎ²¿¼Ô¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¦¡¢¤½¤¦¤¤¤¦ÈãÈ½¤¬º£¤ÎÃüÍî¤Ë·Ò¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤ä¤Ï¤êÉ½»æ¤òÊÑ¤¨¤Æ¡¢¤½¤ì¤Ç²ò·è¤¹¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È»×¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×
Á°ÅÝ¤·¤Î¼Â»Ü¤Ë¤Ï¹ñ²ñµÄ°÷¤ÈÅÔÆ»ÉÜ¸©Ï¢¤Î²áÈ¾¿ô¤¬É¬Í×¤Ç¡¢Íè½µ8Æü¤Ë¤â¤ª¤³¤Ê¤ï¤ì¤ë°Õ»×³ÎÇ§¤Ë¸þ¤±¤Æ¼¹¹ÔÉô¤È»¿À®ÇÉ¤Ë¤è¤ë¡ÖÂ¿¿ôÇÉ¹©ºî¡×¤¬·ã¤·¤¯¤Ê¤ë¸«ÄÌ¤·¤Ç¤¹¡£
