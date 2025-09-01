グラビアアイドルでタレントの新谷姫加（あらや・ひめか）が1日、自身のSNSで、芸能事務所「オスカープロモーション」に所属することを発表した。



新谷は2025年7月末に、前事務所の「ゼロイチファミリア」から退所したことを報告。その際に、「この度、新谷姫加は契約満了に伴い、ゼロイチファミリアを円満に退所いたしました。約5年間という長い間、温かく支えてくださった事務所の皆さまには、心から感謝してます」と円満退所であることを記していた。



前事務所退所から約1カ月後のこの日、「この度、新谷姫加はオスカープロモーションに所属することとなりました。」と新天地が決まった事を発表。「新しい環境の中で今まで以上に努力し、なりたい自分に少しでも近づけるよう精一杯頑張ります。応援してくださっている皆さん、これからも見守ってくださると嬉しいです」と記した。今後の活動については「これから先どうなるかわからないけど、着実に一歩ずつ前に進んでいきたいです。私も私らしくそのままで SNSも今まで通りやるわよ～～」と追記で知らせた。



新谷はアイドルとして活動中の2016年に「ミスiD2017」を受賞。2020年からは抜群のプロポーションを生かしてグラビア方面で活躍の幅を広げていた。今年6月には写真集「ひめかわいい。」も発売した。



