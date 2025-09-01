BLACKPINK・リサ、美背中＆タトゥーを披露！ 「女神」「ホントcute」など世界中から絶賛の声
韓国のアイドルグループ・BLACKPINKのリサさんは8月30日、自身のInstagramを更新。美しい背中を披露し、反響を呼んでいます。
【写真】BLACKPINK・リサの美背中＆タトゥー
ファンからは「すごくかわいい」「ホントcuteで、可愛い」「かっこいー」「女神」といった声をはじめ「Queen of kpop（K-POPの女王）」「lisa on summer mode is always the hottest thing（夏モードのリサはいつも最高にホット）」など、世界中からコメントが寄せられました。
(文:堀井 ユウ)
【写真】BLACKPINK・リサの美背中＆タトゥー
圧巻の美脚ショットも！リサさんは、16枚の写真と1本の動画で近況を報告。夏休みの様子でしょうか、いずれもプライベート感のあるショットです。1、2枚目では黒いワンピースを着用した後ろ姿を披露。美しい背中があらわになっており、花のタトゥーも見えています。ほかにも、圧巻の美脚が見えた写真もあり、ファンにとってはたまりません。
過去にはドレス姿でも美背中を披露5月22日の投稿では、黄色のスリーブが付いたユニークなドレス姿を披露。美しい背中やデコルテが見えており、色っぽさも感じます。今後の投稿にも期待したいですね。
(文:堀井 ユウ)