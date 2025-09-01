´Ê°×¥¯¡¼¥é¡¼¤â¹ñ¤ÎºÒ³²È÷ÃßµòÅÀ¤ËÊÝ´É¡Ä2025Ç¯ÅÙÃæ¤Ë»¥ËÚ»Ô¤äÀçÂæ»Ô¤Ê¤É7ÃÏ°è8µòÅÀ¤Ë¿·Àß¡¡ÈòÆñ½ê¤Ç¤ÎÇ®Ãæ¾ÉÂÐºö¤ò¶¯²½
Æâ³ÕÉÜ¤Ï¡¢¹ñ¤ÎºÒ³²È÷ÃßµòÅÀ¤Ë¡¢Ç®Ãæ¾ÉÂÐºö¤Î¶¯²½¤È¤·¤Æ´Ê°×Åª¤Ê¥¯¡¼¥é¡¼¤òÊÝ´É¤¹¤ë¤³¤È¤ò·è¤á¤¿¡£
Æâ³ÕÉÜ¤Ï¡¢Âçµ¬ÌÏºÒ³²¤¬µ¯¤¤¿¤È¤¤Î¤¿¤á¡¢¼«¼£ÂÎ¤¬Ä´Ã£¤·¤Ë¤¯¤¤´Ê°×¥È¥¤¥ì¤Ê¤É¤ÎÊª»ñ¤ò¹ñ¤ÎºÒ³²È÷ÃßµòÅÀ¤ËÊÝ´É¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ï¡¢Åìµþ¡¦Î©Àî»Ô¤Ë¤¢¤ëÎ©ÀîËÉºÒ¹çÆ±Ä£¼Ë¤Î1¥«½ê¤À¤±¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢2025Ç¯ÅÙÃæ¤Ë¡¢ËÌ³¤Æ»¡Ê»¥ËÚ»Ô¡Ë¡¢ÅìËÌ¡ÊÀçÂæ»Ô¡Ë¡¢ÃæÉô¡Ê°¦ÃÎ¸©Ä¹µ×¼ê»Ô¡Ë¡¢¶áµ¦Ãæ¹ñ¡ÊÊ¼¸Ë¸©»°ÌÚ»Ô¡Ë¡¢»Í¹ñ¡ÊÌ¤Äê¡Ë¡¢¶å½£¡Ê·§ËÜ¸©Æâ¤ÈÊ¡²¬¸©Æâ¤Î2µòÅÀ¡Ë¡¢²Æì¡Ê²Æì¸©»åËþ»Ô¡Ë¤Î7ÃÏ°è8µòÅÀ¤ò¿·Àß¤·¡¢Á´¹ñ¤Ç8ÃÏ°è9µòÅÀ¤È¤¹¤ë¤³¤È¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
Æâ³ÕÉÜ¤¬8·î29Æü¤ËÈ¯É½¤·¤¿2026Ç¯ÅÙÍ½»»°Æ¤Î³µ»»Í×µá¤Ë¤Ï¡¢µòÅÀ¤ÎÁýÀß¤¬À¹¤ê¹þ¤Þ¤ì¡¢ÃÏ°è¤Ï·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¬¡¢2¤Ä¤ÎµòÅÀ¤òÁý¤ä¤¹¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢ÈòÆñ½ê¤Ç¤ÎÇ®Ãæ¾ÉÂÐºö¤ò¶¯²½¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¥¹¥Ý¥Ã¥È¥¯¡¼¥é¡¼¤Ê¤É¤Î´Ê°×Åª¤Ê¥¯¡¼¥é¡¼¤â¤¹¤Ù¤Æ¤ÎµòÅÀ¤ËÈ÷Ãß¤¹¤ëÊý¿Ë¤À¡£
¤Û¤«¤Ë¤â´Ê°×¥È¥¤¥ì¤äÃÊ¥Ü¡¼¥ë¥Ù¥Ã¥É¡¢¥Ñ¡¼¥Æ¥£¥·¥ç¥ó¤ÎÈ÷Ãß¤òÁý¤ä¤¹Êý¿Ë¡£
7·î30Æü¡¢¥í¥·¥¢¡¦¥«¥à¥Á¥ã¥Ä¥«ÅìÊý²¤ÇÈ¯À¸¤·¤¿¥Þ¥°¥Ë¥Á¥å¡¼¥É8.8¤ÎÃÏ¿Ì¤ËÈ¼¤¤È¯É½¤µ¤ì¤¿ÄÅÇÈ·ÙÊó¤Ç¤Ï¡¢Â¿¤¯¤Î½»Ì±¤¬±êÅ·²¼¤Ç¤ÎÈòÆñ¤òÍ¾µ·¤Ê¤¯¤µ¤ì¡¢ÈòÆñ»þ¤ÎÇ®Ãæ¾ÉÂÐºö¤Ï²ÝÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£