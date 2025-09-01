±ºÏÂ¥ì¥Ã¥º¡¢¡È6¿ÍÌÜ¤ÎDF¡É¤ÇÆ£¸¶Í¥Âç¤¬4Ç¯¤Ö¤êÉüµ¢¡ª¡Ö²¸¤òÊÖ¤·¤¿¤¤¡× ¸ÅÁãÂçÊ¬¤Ë¤ÏÀËÊÌ¡Ö¤À¤¤¤¹¤¤Ç¤¹¡×
J1¤Î±ºÏÂ¥ì¥Ã¥º¤Ï1Æü¡¢ÂçÊ¬¥È¥ê¥Ë¡¼¥¿¤Ø°éÀ®·¿´ü¸ÂÉÕ¤°ÜÀÒ¤·¤Æ¤¤¤¿DFÆ£¸¶Í¥Âç¤¬¡¢Î¾¥¯¥é¥Ö¡¦Áª¼ê¹ç°Õ¤Î¤â¤È´ü¸ÂÉÕ¤°ÜÀÒ·ÀÌó¤ò²ò½ü¤·¡¢±ºÏÂ¥ì¥Ã¥º¤ËÉüµ¢¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£
Æ£¸¶¤Ï2002Ç¯6·î29ÆüÀ¸¤Þ¤ì¤Î23ºÐ¡£ÀÄ¿¹¸©½Ð¿È¤ÇÃæ³Ø¤«¤é6Ç¯´Ö¤òÀÄ¿¹»³ÅÄ¤Ç²á¤´¤·¡¢2021Ç¯¤ËÌÄ¤êÊªÆþ¤ê¤Ç±ºÏÂ¥ì¥Ã¥º¤Ø²ÃÆþ¡£¤·¤«¤·J¥ê¡¼¥°¶þ»Ø¤Î¥Ó¥Ã¥°¥¯¥é¥Ö¤ÎÁª¼êÁØ¤Ï¸ü¤¯¡¢1Ç¯ÌÜ¤Î²Æ¤«¤é1Ç¯È¾¡¢SCÁêÌÏ¸¶¤Ø°éÀ®·¿´ü¸ÂÉÕ¤°ÜÀÒ¤·¤¿¡£
·Þ¤¨¤¿3Ç¯ÌÜ¡¢º£ÅÙ¤Ï¹â¹»»þÂå¤Î²¸»Õ¡¦¹õÅÄ¹ä´ÆÆÄ¤Î½¢Ç¤¤ËÈ¼¤¤¡¢FCÄ®ÅÄ¥¼¥ë¥Ó¥¢¤Ø°éÀ®·¿´ü¸ÂÉÕ¤°ÜÀÒ¡£¤µ¤é¤Ë4Ç¯ÌÜ¤«¤é¤ÏÂçÊ¬¥È¥ê¥Ë¡¼¥¿¤Ø2Ç¯Ï¢Â³¤Ç°éÀ®·¿´ü¸ÂÉÕ¤°ÜÀÒ¤Ë½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
°Ê²¼¤Ï¡¢¹âÂ´1Ç¯ÌÜ¤Î2021¥·¡¼¥º¥ó°ÊÍè¡¢4Ç¯¤Ö¤ê¤Î±ºÏÂÉüµ¢¤ò²Ì¤¿¤·¤¿Æ£¸¶¤Î¥³¥á¥ó¥È¡£
±ºÏÂ¥ì¥Ã¥º¸ø¼°
¡Ö±ºÏÂ¥ì¥Ã¥º¤Ë´Ø¤ï¤ëÁ´¤Æ¤Î¤ß¤Ê¤µ¤Þ¡¢¤ªµ×¤·¤Ö¤ê¤Ç¤¹¡£¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢±ºÏÂ¥ì¥Ã¥º¤ËÉüµ¢¤·¤Þ¤·¤¿Æ£¸¶Í¥Âç¤Ç¤¹¡£
¥×¥íÆþ¤ê¤·¤Æ¤«¤é¤Î5Ç¯´Ö¡¢±ºÏÂ¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤¿»þ´Ö¤ÏÃ»¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤¬¡¢¥¯¥é¥Ö¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¤«¤é¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¤³¤È¤ò³Ø¤Ð¤»¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¤È¤¤Î²¸¤òÊÖ¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¥Á¡¼¥à¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢¼«Ê¬¤ÎÌò³ä¤òÁ´¤¦¤·¤ÆÁ´¤Æ¤ÎÎÏ¤ò½Ð¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×
ÂçÊ¬¥È¥ê¥Ë¡¼¥¿¸ø¼°
¡ÖÂçÊ¬¥È¥ê¥Ë¡¼¥¿¤Ë´Ø¤ï¤ëÁ´¤Æ¤Î³§ÍÍÌó1Ç¯È¾¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¥Á¡¼¥à¾õ¶·¤Ç¤³¤Î¥Á¡¼¥à¤òÈ¯¤Ä¤³¤È¡¢¤½¤·¤Æ¤Þ¤Ã¤¿¤¯¾¡Íø¤Ë¹×¸¥¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¡¢¤¹¤´¤¯¿½¤·Ìõ¤Ê¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¿¤À¡¢¤â¤¦µï¤Ê¤¯¤Ê¤ë¼«Ê¬¤òÀïÎÏ¤È¤·¤ÆºÇ¸å¤Þ¤Ç¹Í¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢»î¹ç¤Ë»È¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿ÊÒ¤µ¤ó¡¢ÃÝ¤µ¤ó¡¢µÈ²¬¤µ¤ó¤Ë¤ÏËÜÅö¤Ë´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢É¬Í×¤È¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë»ö¤¬¤³¤ó¤Ê¤Ë¤â´ò¤·¤¤»ö¤Ê¤Î¤«¤È¼Â´¶¤·¤Þ¤·¤¿¡£
²þ¤á¤Æ¤Ü¤¯¤Ë´Ø¤ï¤ëÁ´¤Æ¤Î¿Í¤È¤â¤Ã¤È¾¡Íø¤òÊ¬¤«¤Á¹ç¤¤¤¿¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£
¼ä¤·¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤ì°Ê¾å¸å²ù¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë±ºÏÂ¤Ç¸¬µõ¤ËÂç¤¤¯À®Ä¹¤·¤Æ¤¤Þ¤¹¡£
ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÂçÊ¬¤À¤¤¤¹¤¤Ç¤¹¡×
ÂçÊ¬¤Ø¤ÎÁÛ¤¤¤òÄÖ¤Ã¤¿Æ£¸¶¤Ï¡¢½µËö¤Î8·î31Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¥¸¥å¥Ó¥íÈØÅÄÀï¡¢¥»¥ó¥¿¡¼¥Ð¥Ã¥¯¤È¤·¤ÆÀèÈ¯¥Õ¥ë½Ð¾ì¡£Ìµ¼ºÅÀ¤Ç°ú¤Ê¬¤±¤Ë»ý¤Á¹þ¤ß¡¢17°Ì¤ÈJ2»ÄÎ±¤òÁè¤¦¥Á¡¼¥à¤Ëµ®½Å¤Ê¾¡ÅÀ1¤ò¤â¤¿¤é¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
°ìÊý¡¢DF¤ÎÅÐÏ¿Áª¼ê¤¬5¿Í¤·¤«¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿±ºÏÂ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï½ªÈ×Àï¤Ë¸þ¤±¤ÆÆ£¸¶¤¬Éüµ¢¤¹¤ë°ÕÌ£¤ÏÂç¤¤¤¡£º£½µ¤«¤é»Ï¤Þ¤ëYBC¥ë¥ô¥¡¥ó¥«¥Ã¥×¤Î¥×¥é¥¤¥à¥é¥¦¥ó¥É¤Ç¤µ¤Ã¤½¤¯¤Î½Ð¾ì¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤ë¡£