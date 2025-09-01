元マンU指揮官がドイツ名門を開幕２試合で解任！ クラブSDが理由を説明「誰もこの決断を望んではいなかったが…」
ドイツ１部のレバークーゼンは現地９月１日、エリック・テン・ハーフ監督を解任したことを発表した。
これまでアヤックスやマンチェスター・ユナイテッドなどの欧州名門クラブを率いた経験を持つテン・ハーフ監督は、今年５月からレバークーゼンの指揮官に就任。今季はDFBポカール１回戦に勝利したものの、ブンデスリーガでは開幕節のホッフェンハイム戦で１−２の敗戦。続く２節のブレーメン戦は２点リードを追いつかれ、３−３の引き分けに終わっていた。
クラブの公式Xによると、レバークーゼンSDを務めるシモン・ロルフェス氏は、リーグ戦開幕からわずか２試合で指揮官を解任した理由について、「この決断は容易ではなかった。誰もこの決断を望んではいなかったが、ここ数週間の状況から、現体制のまま新しく成功するチームを構築することは不可能であると判断した。私たちは、新たな陣容で次の発展に向けて全力を尽くすつもりだ」とコメントしている。
なお、当面の間の指揮は、アシスタントコーチが担当する。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】美女がずらり!! 真野恵里菜、平愛梨、高梨臨…新旧日本代表を支える”タレント&モデルの妻たち”
これまでアヤックスやマンチェスター・ユナイテッドなどの欧州名門クラブを率いた経験を持つテン・ハーフ監督は、今年５月からレバークーゼンの指揮官に就任。今季はDFBポカール１回戦に勝利したものの、ブンデスリーガでは開幕節のホッフェンハイム戦で１−２の敗戦。続く２節のブレーメン戦は２点リードを追いつかれ、３−３の引き分けに終わっていた。
クラブの公式Xによると、レバークーゼンSDを務めるシモン・ロルフェス氏は、リーグ戦開幕からわずか２試合で指揮官を解任した理由について、「この決断は容易ではなかった。誰もこの決断を望んではいなかったが、ここ数週間の状況から、現体制のまま新しく成功するチームを構築することは不可能であると判断した。私たちは、新たな陣容で次の発展に向けて全力を尽くすつもりだ」とコメントしている。
なお、当面の間の指揮は、アシスタントコーチが担当する。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】美女がずらり!! 真野恵里菜、平愛梨、高梨臨…新旧日本代表を支える”タレント&モデルの妻たち”