¡Ú²òÀâ¡ÛÃæ¹ñ¡¦·³»ö¥Ñ¥ì¡¼¥É¡¡¶âÀµ²¸»á¡È°ÛÎã¤Î½ÐÀÊ¡É¤Î¥ï¥±¡¢ÁÀ¤¤¤Ï¡©
°ÛÎã¤È¤â¸À¤¨¤ëËÌÄ«Á¯¤Î¶âÀµ²¸Áí½ñµ¤Î·³»ö¥Ñ¥ì¡¼¥É½ÐÀÊ¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤Ï¡¢²¿¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©¡¡Ãæ¹ñÁí¶ÉÄ¹¤ÎÌøÂô¹â»Öµ¼Ô¤¬¡¢¼¡¤Î3¤Ä¤Îµ¿Ìä¡Ö¶âÀµ²¸»á¡È¥µ¥×¥é¥¤¥º¡É¤Ê¤¼¡©¡×¡Ö½¬¶áÊ¿À¯¸¢¤Î¡Ø¸í»»¡Ù¤È¤Ï¡©¡×¡Ö·èÃÇ¤ÎÇØ·Ê¤Ë¡È¤¢¤Î¿Í¡É¤¬¡Ä¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£
¨¡¨¡¤Þ¤º»ä¤¿¤Á¤â¡¢¶âÀµ²¸Áí½ñµ¤¬Ãæ¹ñ¤Î·³»ö¥Ñ¥ì¡¼¥É¤Ë½Ð¤ë¤È¤¤¤¦°ìÊó¤Ë¤Ï¶Ã¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤ÏËÜÅö¤Ë¥µ¥×¥é¥¤¥º¤Ç¤·¤¿¡£
È¯É½Ä¾¸å¤ËÆüËÜÂç»È´Û¤Î´Ø·¸¼Ô¤ËÏÃ¤òÊ¹¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¡Ö¶Ã¤¤¤¿¡£99.9¡ó¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤·¡¢Ãæ¹ñ¶¦»ºÅÞ´Ø·¸¼Ô¤Ç¤¹¤é¡ÖÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¶Ã¤¯¤Û¤É¤Î¥µ¥×¥é¥¤¥º¤Ç¤·¤¿¡£
¤½¤ì¤È¤¤¤¦¤Î¤â¡¢¶âÁí½ñµ¤¬²áµî¤Ë¡¢Â¿¤¯¤Î¹ñ¤¬»²²Ã¤¹¤ë³°¸òÉñÂæ¤Ë½Ð¤Æ¤¤¿¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤·¡¢ËÌÄ«Á¯¤¬¥í¥·¥¢¤È·³»öÅª¤Ê¶¨ÎÏ¤ò¶¯¤á¤¿¤³¤È¤Ç¡¢ºÇ¶á¡¢Ãæ¹ñ¤ÈËÌÄ«Á¯¤Î´Ø·¸¤Ï¡¢¤«¤Ê¤ê¥®¥¯¥·¥ã¥¯¤·¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¤Ç¤¹¡£
¼ÂºÝ¤Ë¡¢µîÇ¯¤ÏÎ¾¹ñ¤Î¹ñ¸ò¼ùÎ©75¼þÇ¯¤Ç¡¢¡ÖÃæÄ«Í§¹¥Ç¯¡×¤ÈÌÃÂÇ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¼óÇ¾Æ±»Î¤Î±ýÍè¤Ï°ìÅÙ¤â¤Ê¤¯¡¢¤Þ¤Ã¤¿¤¯À¹¤ê¾å¤¬¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¤½¤¦¤·¤¿Ãæ¤Çº£²ó¡¢Ë¬Ãæ¤Ë»ê¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤¢¤ëÆüÃæ´Ø·¸¶Ú¤Ï¡ÖÃæ¹ñÂ¦¤ÎÁêÅö¶¯¤¤Æ¯¤¤«¤±¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤À¤í¤¦¡×¤ÈÊ¬ÀÏ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¨¡¨¡¤½¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤Î¤¬2¤ÄÌÜ¡¢½¬¶áÊ¿À¯¸¢¤Î¸í»»¡¢¤É¤ó¤Ê¸í»»¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
½¬¶áÊ¿À¯¸¢¤Ï¡¢º£²ó¤Î·³»ö¥Ñ¥ì¡¼¥É¤ò¡¢Ãæ¹ñ¤ÎÎÏ¤òÀ¤³¦¤Ë¸«¤»¤Ä¤±¤ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤À¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î¤¿¤á¤Ë¤â¡¢ËÜÅö¤ÏÀ¾Â¦½ô¹ñ¤â´Þ¤á¤¿Éý¹¤¤¹ñ¤Ë½ÐÀÊ¤·¤Æ¤â¤é¤ª¤¦¤È°ìÀ¸·üÌ¿¡¢³Æ¹ñ¤òÍ¶¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¡Ö¥×¡¼¥Á¥óÂçÅýÎÎ¤¬Íè¤ë¤Ê¤é¹Ô¤±¤Ê¤¤¡×¤È¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤Î¹ñ¤«¤é¤ÏÃÇ¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¤¢¤ë»Å³Ý¤±¤â¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£8·î31Æü¡¢9·î1Æü¤ÎÆüÄø¤Ç¡¢ËÌµþ¤«¤é120¥¥í¤Û¤É¤ÎÅ·ÄÅ»Ô¤Ç¡¢¡Ö¾å³¤¶¨ÎÏµ¡¹½¡×¤È¤¤¤¦¹ñºÝ²ñµÄ¤ò³«¤¤¤Æ¡¢¤³¤³¤Ë20¤«¹ñ°Ê¾å¤Î¼óÇ¾¤ò¾·¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¢¤¨¤ÆËÌµþ¤Î¶á¤¯¤Ç¡¢¤·¤«¤â¥Ñ¥ì¡¼¥É¤ÎÄ¾Á°¤Ë¤³¤Î²ñµÄ¤ò³«¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢¤³¤³¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿¼óÇ¾¤¿¤Á¤ò¤ß¤ó¤Ê¡¢3Æü¤Î·³»ö¥Ñ¥ì¡¼¥É¤Ë¸Æ¤Ó¹þ¤â¤¦¤È¤¤¤¦ºîÀï¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢¤³¤³¤Ë»²²Ã¤·¤¿¥¤¥ó¥É¤Î¥â¥Ç¥£¼óÁê¤ä¥È¥ë¥³¤Î¥¨¥ë¥É¥¢¥óÂçÅýÎÎ¤é¤Ï¡Ö¹ñ¤ò¶õ¤±¤ë´ü´Ö¤¬Ä¹¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡×¤È¡¢ËÌµþ¤Ë¤ÏÍè¤º¤Ëµ¢¹ñ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢Åö¤Æ¤¬³°¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¨¡¨¡¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¸í»»Â³¤¤À¤Ã¤¿¤«¤é¤³¤½¡¢Ãæ¹ñ¤Ï¤É¤¦¤·¤Æ¤â¶âÀµ²¸Áí½ñµ¤ËÍè¤Æ¤Û¤·¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤«¡©
¤Ï¤¤¡¢¤½¤ÎÄÌ¤ê¤Ç¤¹¡£¡È°ìÈ¯µÕÅ¾¤Îºö¡É¤È¤·¤Æ¡¢ÌÜ¤òÉÕ¤±¤¿¤Î¤¬ËÌÄ«Á¯¤Ç¤·¤¿¡£¤¢¤ëÆüÃæ´Ø·¸¶Ú¤Ï¡¢¡Ö¶âÀµ²¸Áí½ñµ¤¬Íè¤ì¤Ð¡¢À¤³¦¤Ø¤Î¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ï½½Ê¬¤À¤È¹Í¤¨¤¿¤Î¤À¤í¤¦¡×¤È»ØÅ¦¤·¤Þ¤·¤¿¡£
½¬¼çÀÊ¤È¥×¡¼¥Á¥óÂçÅýÎÎ¡¢¶âÀµ²¸Áí½ñµ¤Î3¿Í¤¬½é¤á¤ÆÊÂ¤ÓÎ©¤Ä¤È¤¤¤¦Îò»ËÅª¤Ê¾ìÌÌ¤ò±é½Ð¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¡Ö¤³¤ó¤Ê¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤ÏÃæ¹ñ¤À¤±¤À¡×¤ÈÎÏ¤ò¸«¤»¤Ä¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦ÁÀ¤¤¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¨¡¨¡¤Ç¤Ï¡¢¶âÁí½ñµ¤Î·èÃÇ¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤ÏÃ¯¤¬¤¤¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¶âÁí½ñµ¤ò¸å²¡¤·¤¹¤ëÍ×°ø¤Î°ì¤Ä¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤ÎÈ¯¸À¤Ç¤¹¡£
¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤ÏÀè½µ¡¢¶âÀµ²¸Áí½ñµ¤È¡ÖÇ¯Æâ¤Ë²ñ¤¤¤¿¤¤¡×¤È²ñÃÌ¤Ø¤Î°ÕÍß¤ò¤¢¤é¤¿¤á¤Æ¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¶âÀµ²¸Áí½ñµ¤â¥¢¥á¥ê¥«¤È¤ÎÂÐÏÃ¤Ï´ê¤Ã¤¿¤ê¤«¤Ê¤Ã¤¿¤ê¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤ÈÂÐÅù¤ËÅÏ¤ê¹ç¤¦¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¤Þ¤º¡¢Ãæ¹ñ¤È¤¤¤¦ºÇÂç¤Î¸å¤í½â¤È¤Î´Ø·¸¤ò²þÁ±¤µ¤»¤Æ¤ª¤¯É¬Í×¤¬¤¢¤ë¤È¹Í¤¨¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
Âè°ì¼¡¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤Î»þ¤â¡¢¶âÁí½ñµ¤Ï¡¢ÊÆÄ«¼óÇ¾²ñÃÌ¤ò¹Ô¤¦Á°¤Ë¤ÏË¬Ãæ¤·¤Æ¡¢½¬¶áÊ¿¼çÀÊ¤È¤¹¤ê¤¢¤ï¤»¤ò¤·¤Æ¡¢¤¤Á¤ó¤È¡Ö¿ÎµÁ¤òÀÚ¤ë¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢ËÌÄ«Á¯¤Î·ÐºÑ¤ÎÎ©¤ÆÄ¾¤·¤Î¤¿¤á¤Ë¤âÃæ¹ñ¤È¤Î´Ø·¸¤Ï½ÅÍ×¤Ç¡¢ËÌÄ«Á¯¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤âº£²ó¤ÎÃæ¹ñÂ¦¤«¤é¤Î·³»ö¥Ñ¥ì¡¼¥É¤ÎÍ¶¤¤¤Ï¡¢ÅÏ¤ê¤ËÁ¥¤À¤Ã¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤Þ¤¹¡£