ヤンキース傘下３Ａの前田健太投手が８月３１日放送のテレビ番組で、来季の日本球界復帰を明言した。巨人・田中将、坂本らと同じ１９８８年生まれの３７歳。日米通算１６５勝右腕は来季、どの球団で腕を振るのだろうか。

メジャー１０年目の今季、前田はリリーフで７試合に登板して防御率７・８８。タイガースを退団後、カブス３Ａを経て、現在はヤンキースの３Ａスクラントンに在籍しているが、日本時間同２９日のメッツ戦で３回１０失点の大炎上。前回２３日は五回途中２失点で移籍後初白星を挙げたが、今季３Ａの防御率６・２５が示すように、納得の数字を残せていないのは明らかだ。

黒田博樹、高橋建の球団ＯＢは、ＭＬＢから日本球界に復帰する際に古巣の広島を選んだ。直近で言えば元阪神の藤浪がＤｅＮＡ、元日本ハムの上沢、有原がソフトバンク、元西武の秋山が広島を選ぶなど、かつての所属球団に戻らないケースも増えているが、マエケンは何を基準にし、新天地を決断するのだろうか。

ＭＬＢに挑戦してＮＰＢに復帰した選手の一覧は次の通り。

村上雅則 南海→ジャイアンツ→南海

柏田貴史 巨人→メッツ→巨人

伊良部秀輝 ロッテ→ヤンキース→阪神

吉井理人 ヤクルト→メッツ→オリックス

木田優夫 オリックス→タイガース→オリックス

大家友和 横浜→エクスポズ→横浜

佐々木主浩 横浜→マリナーズ→横浜

新庄剛志 阪神→メッツ→日本ハム

野村貴仁 巨人→ブルワーズ→日本ハム

小宮山悟 横浜→メッツ→ロッテ

石井一久 ヤクルト→ドジャース→ヤクルト

田口壮 オリックス→カージナルス→オリックス

高津臣吾 ヤクルト→ホワイトソックス→ヤクルト

松井稼頭央 西武→メッツ→楽天

中村紀洋 オリックス→ドジャース→オリックス

井口資仁 ダイエー→ホワイトソックス→ロッテ

藪恵壹 阪神→アスレチックス→楽天

城島健司 ソフトバンク→マリナーズ→阪神

斎藤隆 横浜→ドジャース→楽天

岩村明憲 ヤクルト→アスレチックス→楽天

井川慶 阪神→ヤンキース→オリックス

岡島秀樹 日本ハム→レッドソックス→ソフトバンク

松坂大輔 西武→レッドソックス→ソフトバンク

福盛和男 楽天→レンジャーズ→楽天

小林雅英 ロッテ→インディアンス→巨人

薮田安彦 ロッテ→ロイヤルズ→ロッテ

福留孝介 中日→カブス→阪神

黒田博樹 広島→ドジャース→広島

高橋建 広島→ブルージェイズ→広島

川上憲伸 中日→ブレーブス→中日

上原浩治 巨人→オリオールズ→巨人

高橋尚成 巨人→メッツ→ＤｅＮＡ

五十嵐亮太 ヤクルト→メッツ→ソフトバンク

建山義紀 日本ハム→レンジャーズ→阪神

西岡剛 ロッテ→ツインズ→阪神

岩隈久志 楽天→マリナーズ→巨人

和田毅 ソフトバンク→オリオールズ→ソフトバンク

青木宣親 ヤクルト→ブルワーズ→ヤクルト

田中賢介 日本ハム→ジャイアンツ→日本ハム

牧田和久 西武→パドレス→楽天

山口俊 巨人→ブルージェイズ→巨人

村田透 巨人→インディアンス→日本ハム

川崎宗則 ソフトバンク→マリナーズ→ソフトバンク

田中将大 楽天→ヤンキース→楽天

平野佳寿 オリックス→ダイヤモンドバックス→オリックス

秋山翔吾 西武→レッズ→広島

有原航平 日本ハム→レンジャーズ→ソフトバンク

沢村拓一 ロッテ→レッドソックス→ロッテ

筒香嘉智 ＤｅＮＡ→レイズ→ＤｅＮＡ

上沢直之 日本ハム→レイズ→ソフトバンク

藤浪晋太郎 阪神→アスレチックス→ＤｅＮＡ

※ＭＬＢ挑戦前の最終所属ＮＰＢ球団→最初に所属したＭＬＢ球団→ＮＰＢ復帰に選んだ球団。