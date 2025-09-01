　前田健太（提供・共同通信社）

　ヤンキース傘下３Ａの前田健太投手が８月３１日放送のテレビ番組で、来季の日本球界復帰を明言した。巨人・田中将、坂本らと同じ１９８８年生まれの３７歳。日米通算１６５勝右腕は来季、どの球団で腕を振るのだろうか。

　メジャー１０年目の今季、前田はリリーフで７試合に登板して防御率７・８８。タイガースを退団後、カブス３Ａを経て、現在はヤンキースの３Ａスクラントンに在籍しているが、日本時間同２９日のメッツ戦で３回１０失点の大炎上。前回２３日は五回途中２失点で移籍後初白星を挙げたが、今季３Ａの防御率６・２５が示すように、納得の数字を残せていないのは明らかだ。

　黒田博樹、高橋建の球団ＯＢは、ＭＬＢから日本球界に復帰する際に古巣の広島を選んだ。直近で言えば元阪神の藤浪がＤｅＮＡ、元日本ハムの上沢、有原がソフトバンク、元西武の秋山が広島を選ぶなど、かつての所属球団に戻らないケースも増えているが、マエケンは何を基準にし、新天地を決断するのだろうか。

　ＭＬＢに挑戦してＮＰＢに復帰した選手の一覧は次の通り。

　村上雅則　南海→ジャイアンツ→南海

　柏田貴史　巨人→メッツ→巨人

　伊良部秀輝　ロッテ→ヤンキース→阪神

　吉井理人　ヤクルト→メッツ→オリックス

　木田優夫　オリックス→タイガース→オリックス

　大家友和　横浜→エクスポズ→横浜

　佐々木主浩　横浜→マリナーズ→横浜

　新庄剛志　阪神→メッツ→日本ハム

　野村貴仁　巨人→ブルワーズ→日本ハム

　小宮山悟　横浜→メッツ→ロッテ

　石井一久　ヤクルト→ドジャース→ヤクルト

　田口壮　オリックス→カージナルス→オリックス

　高津臣吾　ヤクルト→ホワイトソックス→ヤクルト

　松井稼頭央　西武→メッツ→楽天

　中村紀洋　オリックス→ドジャース→オリックス

　井口資仁　ダイエー→ホワイトソックス→ロッテ

　藪恵壹　阪神→アスレチックス→楽天

　城島健司　ソフトバンク→マリナーズ→阪神

　斎藤隆　横浜→ドジャース→楽天

　岩村明憲　ヤクルト→アスレチックス→楽天

　井川慶　阪神→ヤンキース→オリックス

　岡島秀樹　日本ハム→レッドソックス→ソフトバンク

　松坂大輔　西武→レッドソックス→ソフトバンク

　福盛和男　楽天→レンジャーズ→楽天

　小林雅英　ロッテ→インディアンス→巨人

　薮田安彦　ロッテ→ロイヤルズ→ロッテ

　福留孝介　中日→カブス→阪神

　黒田博樹　広島→ドジャース→広島

　高橋建　広島→ブルージェイズ→広島

　川上憲伸　中日→ブレーブス→中日

　上原浩治　巨人→オリオールズ→巨人

　高橋尚成　巨人→メッツ→ＤｅＮＡ

　五十嵐亮太　ヤクルト→メッツ→ソフトバンク

　建山義紀　日本ハム→レンジャーズ→阪神

　西岡剛　ロッテ→ツインズ→阪神

　岩隈久志　楽天→マリナーズ→巨人

　和田毅　ソフトバンク→オリオールズ→ソフトバンク

　青木宣親　ヤクルト→ブルワーズ→ヤクルト

　田中賢介　日本ハム→ジャイアンツ→日本ハム

　牧田和久　西武→パドレス→楽天

　山口俊　巨人→ブルージェイズ→巨人

　村田透　巨人→インディアンス→日本ハム

　川崎宗則　ソフトバンク→マリナーズ→ソフトバンク

　田中将大　楽天→ヤンキース→楽天

　平野佳寿　オリックス→ダイヤモンドバックス→オリックス

　秋山翔吾　西武→レッズ→広島

　有原航平　日本ハム→レンジャーズ→ソフトバンク

　沢村拓一　ロッテ→レッドソックス→ロッテ

　筒香嘉智　ＤｅＮＡ→レイズ→ＤｅＮＡ

　上沢直之　日本ハム→レイズ→ソフトバンク

　藤浪晋太郎　阪神→アスレチックス→ＤｅＮＡ

※ＭＬＢ挑戦前の最終所属ＮＰＢ球団→最初に所属したＭＬＢ球団→ＮＰＢ復帰に選んだ球団。