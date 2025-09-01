ÇòÀÐËã°á¡¢¡È»þº¹¤Î¤¢¤ë±óµ÷Î¥Îø°¦¡É¤Ï°Õ³°¤È¡Ö¤µ¤Ã¤Ñ¤ê¤·¤Æ¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×
½÷Í¥¤ÎÇòÀÐËã°á¡Ê33ºÐ¡Ë¤¬¡¢¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¸ø¼°YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ç¸ø³«¤µ¤ì¤¿Æ°²è¤Ç¡¢10·î¥¹¥¿¡¼¥È¤ÎÏ¢Â³¥É¥é¥Þ¡ÖÎø¤¹¤ë·Ù¸î24»þ season2¡×¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ËÂÐ±þ¡£»þº¹¤Î¤¢¤ë±óµ÷Î¥Îø°¦¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢°Õ³°¤È¡Ö¤µ¤Ã¤Ñ¤ê¤·¤Æ¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡ÖÎø¤¹¤ë·Ù¸î24»þ season2¡×¤ÎÀ©ºî¤¬·è¤Þ¤ê¡¢Á°ºî¤ÇÎ¾ÁÛ¤¤¤È¤Ê¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¥¤¥®¥ê¥¹¡¦¥í¥ó¥É¥ó¤Ø¤ÎÎ±³Ø¤ò·è¤á¤ëÌò¤ò±é¤¸¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤Ã¤¿ÇòÀÐËã°á¤¬¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ËÂÐ±þ¡£
ÇòÀÐ¤Ï»þº¹¤Î¤¢¤ë±óµ÷Î¥Îø°¦¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö»ä¤À¤Ã¤¿¤éÏ¢Íí¤È¤«¤Ï·ë¹½¤¹¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ç¡¢¡ÊÊÖ»ö¤¬¡ËÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¿¤é´ò¤·¤¤¤Ê¡¢¤¯¤é¤¤¤Î¡×¤ÈÏÃ¤¹¡£
¤µ¤é¤ËÇòÀÐ¤Ï¡Ö°Õ³°¤È¡¢¤Ç¤â¡¢¤µ¤Ã¤Ñ¤ê¤·¤Æ¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¤Á¤ç¤Ã¤ÈÏ¢Íí¤·¤ÆÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¿¤é¡¢¤Á¤ç¤Ã¤ÈÀ¸Â¸³ÎÇ§¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢º£Æü¤â´èÄ¥¤Ã¤Æ¤ë¤È»×¤Ã¤ÆÇ¼ÆÀ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤½¤¦¤Ç¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡ÖÎø¤¹¤ë·Ù¸î24»þ season2¡×¤ÎÀ©ºî¤¬·è¤Þ¤ê¡¢Á°ºî¤ÇÎ¾ÁÛ¤¤¤È¤Ê¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¥¤¥®¥ê¥¹¡¦¥í¥ó¥É¥ó¤Ø¤ÎÎ±³Ø¤ò·è¤á¤ëÌò¤ò±é¤¸¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤Ã¤¿ÇòÀÐËã°á¤¬¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ËÂÐ±þ¡£
ÇòÀÐ¤Ï»þº¹¤Î¤¢¤ë±óµ÷Î¥Îø°¦¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö»ä¤À¤Ã¤¿¤éÏ¢Íí¤È¤«¤Ï·ë¹½¤¹¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ç¡¢¡ÊÊÖ»ö¤¬¡ËÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¿¤é´ò¤·¤¤¤Ê¡¢¤¯¤é¤¤¤Î¡×¤ÈÏÃ¤¹¡£
¤µ¤é¤ËÇòÀÐ¤Ï¡Ö°Õ³°¤È¡¢¤Ç¤â¡¢¤µ¤Ã¤Ñ¤ê¤·¤Æ¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¤Á¤ç¤Ã¤ÈÏ¢Íí¤·¤ÆÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¿¤é¡¢¤Á¤ç¤Ã¤ÈÀ¸Â¸³ÎÇ§¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢º£Æü¤â´èÄ¥¤Ã¤Æ¤ë¤È»×¤Ã¤ÆÇ¼ÆÀ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤½¤¦¤Ç¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£