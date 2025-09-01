タレントのマツコ・デラックスが１日放送のＴＯＫＹＯ ＭＸ「５時に夢中！」（月〜金曜・午後５時）に曜日コメンテーターとして生出演。国内の人気観光地の現状について私見を述べる一幕があった。

この日の「日刊ＢＩＮＫＡＮランキング」では「訪日外国人を含めた観光客の増加を受けて、修学旅行の行き先を混雑が激しい定番の京都、奈良などから変更する学校が増えている」という記事を紹介。

あまりの混雑でバスに乗れないケースなどもある京都などを避け、首都圏の学校では金沢市や函館市、四国などへの変更が相次いでいるという記事について、マツコは「いいと思いますよ。日本には京都、奈良以外にもいい所はいっぱいあるんですから」ときっぱり。

「そういう呪縛から逃れる意味でも、このインバウンドってのは良かったんじゃないですか。アホみたいにとりあえず、みんな京都、奈良に行かせとけっていうさ。もっと、いろいろ学べる所も風光明媚（ふうこうめいび）な所もいっぱいあるんだからさ。分散でよろしいんじゃないですか」と続けると「東京駅でさ。バカみたいに銀の鈴の所に修学旅行生がたまってる姿も良かったんだけどね。にらみ合ってね。『どこの学校なんだ？ あれ』みたいなね。ウチは人数多かったんで、数の力で常に勝ってましたけどね」と自身の中学時代を回顧していた。