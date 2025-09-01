¤ä¤à¤Ê¤¯Ã±¿ÈÉëÇ¤¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ë¡Ä¡£É×¼«¤éÃ±¿ÈÉëÇ¤¤òË¾¤ó¤À¤³¤È¤¬È¯³Ð¡ª¡¿ºÊ¤¬ÊÌ¤ì¤ò¹ð¤²¤ë»þ1£
¡ØºÊ¤¬ÊÌ¤ì¤ò¹ð¤²¤ë»þ1¡Ù¡Ê¤¤Ê¤ê¤ß¤ä¡§Ì¡²è¡¢¸ÅÀî¤¢¤µ¤³¡§¸¶°Æ/KADOKAWA¡ËÂè3²ó¡ÚÁ´13²ó¡Û
¡ÚÌ¡²è¡Û¡ØºÊ¤¬ÊÌ¤ì¤ò¹ð¤²¤ë»þ¡Ê1¡Á2´¬¡Ë¡Ù¤òÂè1²ó¤«¤éÆÉ¤à
¹¬¤»¤òÀÀ¤Ã¤Æ·ëº§¤·¤¿¤Ï¤º¤Ê¤Î¤Ë¡¢É×¤ÏºÊ¤òÎ¢ÀÚ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£Ã±¿ÈÉëÇ¤Ãæ¤ÎÉ×¤ò¿®¤¸¤ÆÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤¿ºÊ¡¢Â¿Ë»¤Ê·Ð±Ä¼Ô¤ÎÉ×¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¤¿ºÊ¡Ä¤½¤ì¤Ê¤Î¤ËÉ×¤ÏºÊ¤òµ½¤¡¢ÇØ¿®¹Ô°Ù¤ËµÚ¤ó¤Ç¤¤¤¿¡½¡½¡£Éâµ¤¤äÉÔÎÑ¤Ë¥â¥é¥Ï¥é¡¢¤â¤¦²æËý¤Ç¤¤Ê¤¤¡ª °ìÀ¸¤ÎÉü½²¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦»×¤¤ÃÎ¤é¤»¤Æ¤«¤é¡¢±ï¤òÀÚ¤Ã¤Æ¤ä¤ë¡ª Àï¤¦ºÊ¤¿¤Á¤òÉÁ¤¤¤¿¥ª¥à¥Ë¥Ð¥¹¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡ØºÊ¤¬ÊÌ¤ì¤ò¹ð¤²¤ë»þ¡Ù¤ò¹¥É¾¤Ë¤Ä¤ºÆÏ¢ºÜ¡£Âè2´¬¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤òÄÉ²Ã¤·¤Æ¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÚÌ¡²è¡Û¡ØºÊ¤¬ÊÌ¤ì¤ò¹ð¤²¤ë»þ¡Ê1¡Á2´¬¡Ë¡Ù¤òÂè1²ó¤«¤éÆÉ¤à
¹¬¤»¤òÀÀ¤Ã¤Æ·ëº§¤·¤¿¤Ï¤º¤Ê¤Î¤Ë¡¢É×¤ÏºÊ¤òÎ¢ÀÚ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£Ã±¿ÈÉëÇ¤Ãæ¤ÎÉ×¤ò¿®¤¸¤ÆÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤¿ºÊ¡¢Â¿Ë»¤Ê·Ð±Ä¼Ô¤ÎÉ×¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¤¿ºÊ¡Ä¤½¤ì¤Ê¤Î¤ËÉ×¤ÏºÊ¤òµ½¤¡¢ÇØ¿®¹Ô°Ù¤ËµÚ¤ó¤Ç¤¤¤¿¡½¡½¡£Éâµ¤¤äÉÔÎÑ¤Ë¥â¥é¥Ï¥é¡¢¤â¤¦²æËý¤Ç¤¤Ê¤¤¡ª °ìÀ¸¤ÎÉü½²¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦»×¤¤ÃÎ¤é¤»¤Æ¤«¤é¡¢±ï¤òÀÚ¤Ã¤Æ¤ä¤ë¡ª Àï¤¦ºÊ¤¿¤Á¤òÉÁ¤¤¤¿¥ª¥à¥Ë¥Ð¥¹¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡ØºÊ¤¬ÊÌ¤ì¤ò¹ð¤²¤ë»þ¡Ù¤ò¹¥É¾¤Ë¤Ä¤ºÆÏ¢ºÜ¡£Âè2´¬¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤òÄÉ²Ã¤·¤Æ¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£