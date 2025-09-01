ÅÏî´½í¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¼Ì¿¿½¸¡õ¡Ø½µ¥×¥ì¡ÙÅÐ¾ì¡Ö¤É¤Á¤é¤â¤¼¤Ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤Í¡×¡¡¤Û¤Û¤¨¤ß¥·¥ç¥Ã¥È¸ø³«
¡¡¸µ¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Ç¡¢¸½ºß¤Ï¥Õ¥ê¡¼¤Ç³èÆ°¤¹¤ëÅÏî´½í¡Ê28¡Ë¤¬1Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¥Ç¥¸¥¿¥ë¼Ì¿¿½¸¡ØRe:¿åÊ¿Àþ¡Ù¤ÎÈ¯Çä¤ò¼õ¤±¡¢¼«¿È¤Î»×¤¤¤òµ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤¢¤ê¡ÛÅÏî´½í¡¢¤Û¤Û¤¨¤ß¥·¥ç¥Ã¥È¸ø³«
¡¡ÅÏî´¤Ï¡Ö¥Ç¥¸¥¿¥ë¼Ì¿¿½¸¡ØRe:¿åÊ¿Àþ¡Ù¤¬È¯Çä¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡ª¤½¤·¤Æ¡¢9/1È¯Çä¡Ø½µ´©¥×¥ì¥¤¥Ü¡¼¥¤37¹æ¡Ù¤Ë¡¢ºÆ¤ÓÅÐ¾ì¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£¤É¤Á¤é¤â¤¼¤Ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤Í¡£¡×¤È¼Ì¿¿¤òÅº¤¨¤ÆÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡ÅÏî´¤Ï¡¢2020Ç¯¤Ë¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤ËÆþ¼Ò¤·¡¢¡Ø¤á¤¶¤Þ¤·¥Æ¥ì¥Ó¡Ù¤ä¡Ø¤â¤·¤â¥Ä¥¢¡¼¥º¡Ù¤Ê¤É¤Ë½Ð±é¡£PTSD¤Ë¤è¤ëµÙÍÜ¤ò·Ð¤Æ24Ç¯8·î¤ËÂà¼Ò¡¢¥Õ¥ê¡¼¥é¥ó¥¹¤È¤·¤Æ³èÆ°³«»Ï¤·º£Ç¯1·î¤Ë¥Õ¥©¥È¥¨¥Ã¥»¥¤¡ØÆ©ÌÀ¤òËþ¤¿¤¹¡Ù¤òÈ¯Çä¡£¸½ºß¤Ï¥¨¥Ã¥»¥¤¼¹É®¤ä¥â¥Ç¥ë¡¢¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ë´ØÏ¢MC¡¢¤µ¤é¤Ë¤ÏÂç³Ø¤Ç¤Î¹Ö±é¤Ê¤ÉÉý¹¤¯³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤¢¤ê¡ÛÅÏî´½í¡¢¤Û¤Û¤¨¤ß¥·¥ç¥Ã¥È¸ø³«
¡¡ÅÏî´¤Ï¡Ö¥Ç¥¸¥¿¥ë¼Ì¿¿½¸¡ØRe:¿åÊ¿Àþ¡Ù¤¬È¯Çä¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡ª¤½¤·¤Æ¡¢9/1È¯Çä¡Ø½µ´©¥×¥ì¥¤¥Ü¡¼¥¤37¹æ¡Ù¤Ë¡¢ºÆ¤ÓÅÐ¾ì¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£¤É¤Á¤é¤â¤¼¤Ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤Í¡£¡×¤È¼Ì¿¿¤òÅº¤¨¤ÆÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡ÅÏî´¤Ï¡¢2020Ç¯¤Ë¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤ËÆþ¼Ò¤·¡¢¡Ø¤á¤¶¤Þ¤·¥Æ¥ì¥Ó¡Ù¤ä¡Ø¤â¤·¤â¥Ä¥¢¡¼¥º¡Ù¤Ê¤É¤Ë½Ð±é¡£PTSD¤Ë¤è¤ëµÙÍÜ¤ò·Ð¤Æ24Ç¯8·î¤ËÂà¼Ò¡¢¥Õ¥ê¡¼¥é¥ó¥¹¤È¤·¤Æ³èÆ°³«»Ï¤·º£Ç¯1·î¤Ë¥Õ¥©¥È¥¨¥Ã¥»¥¤¡ØÆ©ÌÀ¤òËþ¤¿¤¹¡Ù¤òÈ¯Çä¡£¸½ºß¤Ï¥¨¥Ã¥»¥¤¼¹É®¤ä¥â¥Ç¥ë¡¢¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ë´ØÏ¢MC¡¢¤µ¤é¤Ë¤ÏÂç³Ø¤Ç¤Î¹Ö±é¤Ê¤ÉÉý¹¤¯³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë¡£