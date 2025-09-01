リラックマやたれぱんだが森永ビスケットのパッケージに！ 食べた後は工作も
「リラックマ」「すみっコぐらし」「たれぱんだ」などサンエックスキャラクターと森永ビスケットがコラボレーション！ 見てかわいい、作って楽しい期間限定パッケージが登場する。
＞＞＞パッケージや工作例、プレゼントのクッションをチェック！（写真8点）
人気キャラクター「リラックマ」「すみっコぐらし」「たれぱんだ」をはじめとした「サンエックスユニバース」とコラボレーションした限定デザインの「森永ビスケット」シリーズ商品が、2025年9月中旬より順次発売される。パッケージにはサンエックスの愛らしいキャラクターたちが登場。また、食べ終わった後の空箱では素敵な ”パッケージ工作” にもチャレンジ。工作アイデアは、様々な空箱を活用した精巧なペーパークラフトで注目を集める「空箱職人 はるきる」が提案する。
変わらぬおいしさと安心感で世代を超えて愛されてきた「森永ビスケット」シリーズ。新たに発売される期間限定パッケージでは、世代を超えて愛される人気キャラクターとコラボレーション。 ”のんびり、だらだらと” 癒しを届ける「リラックマ」、ちょっぴりネガティブだけど健気な姿で共感を呼ぶ「すみっコぐらし」、ゆるくて愛らしいフォルムが特徴の「たれぱんだ」など、幅広い世代に親しまれてきたサンエックスキャラクターたちだ。
さらに、食べ終わった後も楽しめる仕掛けとして、精巧なペーパークラフトで注目を集める「空箱職人 はるきる」が提案するパッケージ工作アイデアを紹介。
「マリー」「チョイス」「ムーンライト」「ブラックムーン」には、パッケージの中面に工作の図面が印刷されていて、食べたあとの空箱が、創造力を刺激する楽しい工作キットに早変わり。同じビスケットでもそれぞれ2種ずつ異なるキャラクターコラボパッケージがあるので、キャラクターごとに異なる空箱工作を全8種楽しむことができる。
さらに、特設サイトでは空箱3種を使った上級レベルの作品『宇宙船』の型紙をダウンロードできる。おひとりでも家族や友人とでもそろって楽しめる内容となっている。
また、対象商品のレシートで応募できる期間限定キャンペーンも実施。1個購入で応募できるA賞はPayPayポイント1000円分（1万名様）、3個購入で応募できるB賞は、キャラクターたちが描かれた特製ビッグクッション（100名様）がもらえる。
見てかわいい、食べて美味しい、作って楽しいサンエックスキャラクターと森永ビスケットのコラボをお楽しみに。
（C）2025 San-X Co., Ltd. All Rights Reserved.
