¿¹¹âÀéÎ¤¤â¤Î¤Þ¤Í¥¿¥ì¥ó¥È¡¡Âè2»Ò½Ð»º¤òÊó¹ð¡¡½Ð»º»þ¤Ë¡Ö»ä¤Î½Ð·ì¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤ß¤¿¤¤¤Ç¡Ä¡×
¡¡¿¹¹âÀéÎ¤¤Î¤â¤Î¤Þ¤Í¥¿¥ì¥ó¥È¡È¥Ê¥Ê¤Á¤ã¤ó¡É¤³¤È¸ÅÂ¼Æà¡¹¡Ê37¡Ë¤¬Âè2»Ò¤ò½Ð»º¤·¤¿¤³¤È¤ò1Æü¡¢¼«¿È¤Î¥Ö¥í¥°¤ÇÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡¡¡ÖÂèÆó»Ò»º¤Þ¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤·¤Æ¥Ö¥í¥°¤ò¹¹¿·¤·¡Ö¼è¤êµÞ¤®¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢ÂèÆó»Ò2680g¤ÎÃË¤Î»Ò¡¢ËÜÆüÌµ»ö»º¤Þ¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡¡½Ð»º»þ¤Ï¡Ö»ä¤Î½Ð·ì¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤ß¤¿¤¤¤Ç»º¸å¥Õ¥é¥Õ¥é¤Ç¤·¤¿¤¬¾¯¤·¤Å¤ÄÍî¤ÁÃå¤¤¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡Ö¤Ä¤¤¤Ë¥Ý¥óÂÀ¤ò¤ª·»¤Á¤ã¤ó¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ´¶ÌµÎÌ¤Ç¤¹¡×¤È¤·¡Ö¤Þ¤¿¤ª¤¤¤ª¤¤¤´Êó¹ð¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡¸ÅÂ¼¤Ï¥ï¥¿¥Ê¥Ù¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤Ë½êÂ°¤·¡¢¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¥Á¥§¥ê¡¼¥Ü¥ó¥Ü¥ó¡×¤È¤·¤Æ³èÆ°¡£2014Ç¯¤Ë¥³¥ó¥Ó¤ò²ò»¶¤·¡¢ÀÐ°æ¸÷»°¥ª¥Õ¥£¥¹½êÂ°¤È¤Ê¤ê¥Ô¥ó·Ý¿Í¡¦¥Ê¥Ê¤Á¤ã¤ó¤È¤·¤Æ³èÆ°¤ò»Ï¤á¤¿¡£16Ç¯¤Ë»öÌ³½ê¤òÂà½ê¤·¤Æ°Ê¹ß¡¢¥Õ¥ê¡¼¤È¤·¤Æ³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë¡£22Ç¯1·î14Æü¤Ë·ëº§¤òÈ¯É½¤·¡¢23Ç¯3·î¤ËÂè1»Ò¤È¤Ê¤ëÄ¹ÃË¤ò½Ð»º¡£º£Ç¯3·î21Æü¤ËÂè2»Ò¤òÇ¥¿±¤·¤¿¤³¤È¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£