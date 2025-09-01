¡ÖÊÌ¤ìÏÃ¤Ç¥È¥é¥Ö¥ë¡×»àË´½÷À­¤¬¡ÈÀè½µ¡ÉÁêÃÌ¡¡³ÎÊÝ¤ÎÃË¤Ï´Ú¹ñ¤«¤é¡ÈÀè½µÆ¬¤ËÆþ¹ñ¡É·Ù»ëÄ£¤¬µ¢¹ñÂ¥¤·À®ÅÄ¤ÎÊÝ°Â¸¡ºº¥²¡¼¥ÈÄÌ²á¤Þ¤Ç³ÎÇ§

¼Ì¿¿³ÈÂç

Åìµþ¡¦À¤ÅÄÃ«¶è¤Ç½÷À­¤¬¼ó¤òÀÚ¤ê¤Ä¤±¤é¤ì¡¢¤½¤Î¸å¡¢»àË´¤·¤¿»ö·ï¤Ç¡¢Æ¨Áö¤·¤Æ¤¤¤¿ÃË¤¬±©ÅÄ¶õ¹Á¤Ç³ÎÊÝ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£

³ÎÊÝ¤µ¤ì¤¿ÃË¤È»àË´¤·¤¿½÷À­¤Î´Ö¤Ë¥È¥é¥Ö¥ë¤Ê¤É¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤Î¤«¡¢À¤ÅÄÃ«·Ù»¡½ð¤«¤é¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¼Ò²ñÉô¡¦ÂçÆâÍ³Ç·µ­¼Ô¤¬Ãæ·Ñ¤Ç¤ªÅÁ¤¨¤·¤Þ¤¹¡£

Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿½÷À­¤ÏÀè½µ¡¢³ÎÊÝ¤µ¤ì¤¿ÃË¤È¡ÖÊÌ¤ìÏÃ¤Ç¥È¥é¥Ö¥ë¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È·Ù»ëÄ£¤ËÁêÃÌ¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£

ÁÜºº´Ø·¸¼Ô¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢±©ÅÄ¶õ¹Á¤Î¹ñºÝÀþ¥¿¡¼¥ß¥Ê¥ë¤Ç³ÎÊÝ¤µ¤ì¤¿30Âå¤Î´Ú¹ñÀÒ¤ÎÃË¤Ï¡¢½÷À­¤È¸òºÝ´Ø·¸¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

ÃË¤Ï´Ú¹ñ¤Ë½»¤ó¤Ç¤¤¤Æ¡¢½÷À­¤Ë²ñ¤¦¤¿¤á¤ËÀè½µ¤ÎÆ¬¤Ë¡¢ÆüËÜ¤ËÆþ¹ñ¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£

¤½¤Î¸å¡¢½÷À­¤Ï¡ÖÊÌ¤ìÏÃ¤Ç¥È¥é¥Ö¥ë¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È·Ù»ëÄ£¤ËÁêÃÌ¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£

ÁêÃÌ¤ò¼õ¤±¤¿·Ù»ëÄ£¤Ï¡¢ÃË¤Ëµ¢¹ñ¤¹¤ë¤è¤¦¤ËÂ¥¤·¡¢À®ÅÄ¶õ¹Á¤Þ¤ÇÃË¤òÁ÷¤ê¡¢ÊÝ°Â¸¡ºº¥²¡¼¥È¤òÄÌ¤ë¤Þ¤Ç³ÎÇ§¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£

¤·¤«¤··ë¶É¡¢ÃË¤Ïµ¢¹ñ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤ß¤é¤ì¡¢º£²ó»ö·ï¤òµ¯¤³¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£