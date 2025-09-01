ユーハイムの新作♡国産素材と出会うバウムクーヘンキュートジャパン誕生

100年以上の歴史を誇るユーハイムから、新しいバウムクーヘンが登場しました。その名も「バウムクーヘンキュートジャパン」。日本生まれの素材や、国内メーカーと開発したオリジナルチョコレートをまとった特別な一品です。口溶けや耐熱性にこだわったチョコレートと、地域の恵みを取り入れた味わいが、これまでにない新しいおいしさを届けてくれます。

新チョコレートで叶えるリッチな口溶け

リニューアルされた「バウムクーヘンキュートジャパン」最大の特長は、オリジナル開発された“熱に強い”チョコレート。42℃でもドロリとせず、生地との一体感を楽しめます。

発酵バターとリューベック産マジパンを使った贅沢な生地に、じっくり溶けるチョコが重なり、濃厚で奥行きのある味わいを実現。夏でも安心して楽しめる、新感覚のチョコレート体験です。

瀬戸内の香りをまとった“塩レモン”

ラインナップの目玉は、新登場の「瀬戸内塩レモン」。生地にはレモンミンチを練り込み、ホワイトチョコにはレモンパウダーをトッピング。

さらに淡路島の海水塩を合わせることで、甘さと酸味、ほのかな塩気が絶妙に調和します。

広島で初めて披露されたバウムクーヘンと、瀬戸内の恵みが出会う一品は、爽やかで奥深い味わいに仕上がっています。

ラインナップと価格一覧

バウムクーヘンキュートジャパン（ホワイトチョコレート）



価格：1,080円（税込）

しっとりとした生地に、たっぷりのホワイトチョコレートをまとった上品な味わい。

バウムクーヘンキュートジャパン（チョコレート）



価格：1,188円（税込）

発酵バターとマジパンのリッチな生地に、ミルクチョコレートをコーティング。濃厚な甘さを楽しめます。

バウムクーヘンキュートジャパン（瀬戸内塩レモン）



価格：1,296円（税込）

レモンミンチとレモンパウダー、淡路島の塩が織りなす、爽やかで奥行きあるフレーバー。

日本素材とともに味わう新しいバウム

ドイツ伝統のバウムクーヘンと、日本生まれの素材やチョコレートが出会って誕生した「バウムクーヘンキュートジャパン」。

ホワイトチョコ、チョコレート、そして瀬戸内塩レモンと、3種の異なるおいしさは季節の贈り物や自分へのご褒美にもぴったりです。

耐熱性に優れたチョコレートと素材の調和を、この機会にぜひ堪能してみてください♪