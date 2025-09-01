◆社会人野球・都市対抗大会 ホンダ熊本1―4ヤマハ（1日、東京ドーム）

大会第5日は1回戦3試合が行われ、2年ぶり18度目出場のホンダ熊本（大津町）は、7年連続46度目のヤマハ（浜松市）に敗れて2大会ぶりの勝利はならなかった。

王子（春日井市）は延長10回タイブレークの末の7―6で、パナソニック（門真市）に逆転サヨナラ勝ち。大阪ガス（大阪市）は信越クラブ（長野市）に4―1で勝利した。

ホンダ熊本は先発左腕の横川楓薫が立ち上がりから苦しんだ。無失点と踏ん張ったが初回は1死一、二塁のピンチを招き、2回には痛い一発を浴びた。2死二、三塁からヤマハの矢幡勇人に高めの真っすぐを捉えられて左翼席へと運ばれる先制3ランを許した。2回3失点だった。

3回から登板した2番手の寺澤神は2イニングを無失点と力投したが5回に連打から無死一、三塁の危機を迎えて遊ゴロの間に痛い追加点を許して、ここで降板した。3番手の安里海が後続を断った。6回からは片山雄貴がマウンドに上がり4回無失点と好投した。

援護したかったホンダ熊本打線だが、相手先発の佐藤廉を打ちあぐねた。初回は2死二塁、3点を追う3回は2死一、二塁の好機をつくるなどしたが、あと一本が出ない。4点を追う8回に中島準矢が左翼席で運ぶソロと放ち1点をかえしたが、反撃もここまでだった。熊本県PRマスコットキャラクターの「くまモン」も一塁側スタンドの応援台に登場して、キレのいいダンスを披露して後押ししたが勝利はならなかった。