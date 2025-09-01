まちを練り回る巨大な蛇。関川村の「大したもん蛇まつり」です。過去に起きた水害の記憶をつなぐこの祭り。8月31日は3年前の豪雨により被災したJR米坂線の復旧を願うイベントも開かれました。



住民たちが担いでいるのは、みこしではありません。大きな目にするどい牙。稲わらでできた大蛇です。



関川村で開かれた「大したもん蛇まつり」。村を練り回る蛇の長さは82.8メートル。かつて関川村を襲った水害の記憶をつないできました。





1967年8月28日に起きた羽越水害です。県北地域を豪雨が襲い多くの家屋が倒壊。関川村の死者・行方不明者は34人に上りました。水害の記憶を風化させないように毎年この時期に開かれている「大したもん蛇まつり」。こうした中、同時に開かれていたのが…JR米坂線の復旧を願うイベントです。3年前の豪雨で被災し、今も一部区間で運休が続く米坂線。復旧検討会議では需要が見込まれる場所に新駅を設置する案や、代行バスの利便性を向上させる案などが提示されていますが、これまでに方針は定まっていません。〈花角知事〉「高校生の皆さんがこの線を使っているので、今の代行バスのままでいいのかと、なんとか山形県とも沿線の皆さんとも 知恵を出し合いながら協力し合いながら、この地域の足を復活させるように取り組んでまいりたい。どうぞよろしくお願いいたします」58年前に起きた羽越水害と3年前の豪雨。参加者たちは災害の記憶を見つめ直していました。