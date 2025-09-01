ガールズグループ KISS OF LIFEの日本デビューが決定した。

KISS OF LIFEは、2023年7月に韓国でデビューした、韓国、タイ、アメリカ出身のジュリー（JULIE）、ナッティ（NATTY）、ベル（BELLE）、ハヌル（HANEUL）による多国籍ガールズグループ。グループ名には“新鮮な音楽と魅力で新しい息を吹き込んで人生に胸を躍らせる”という意味が込められている。

デビュー発表に合わせて、KISS OF LIFEのファンクラブである『KISSY JAPAN』、ホームページ、X（旧Twitter）アカウントがオープン。今年の秋に日本CDデビューや、同作を携えて12月に初の日本ツアーを開催することも発表となった。

ファンクラブでは今後、オリジナル企画やメンバーとコミュニケーションがとれるコンテンツなどが予定されており、オープン初日となる本日9月1日から限定のウェルカムメッセージ映像とメンバーからのメッセージが公開された。なお、日本ツアーや有料会員受付の詳細は追って発表される。

■KISS OF LIFE JULIE コメント

ついにKISS OF LIFEの日本デビューが決まりました。日本のKISSYに会えると思うと本当に嬉しくてドキドキします！いつも応援してくださるKISSYのおかげで日本デビューが出来て心から感謝しています～！みなさんに良い姿と音楽をお聴かせできるように一生懸命に準備をしているので、多くの期待と応援をお願いします。愛しています！-JULIE（KISS OF LIFE）-

