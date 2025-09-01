いぎなり東北産が、10月8日にavex traxよりリリースされるメジャー1stシングル『らゔ♡戦セーション』の収録内容および新ビジュアルを公開した。

本作のジャケットは“メジャーへの殴り込み”をテーマに、メジャーへと走り出す直前のエネルギーを体現するメンバーの姿を切り取った新ビジュアル。アートディレクションはMONAが手がけた。

また、商品形態は初回生産限定盤（CD＋ DVD／Blu-ray）と、通常盤は3形態となっている。初回生産限定盤には全4曲が収録され、通常盤は3形態それぞれ収録曲が異なる。リードトラック「らゔ♡戦セーション」は、メジャー1stシングルらしい、明るくお祭り感全開のアッパーチューン。 曲中で繰り返される〈好きっちゃだべだべ〉のフレーズが耳に残る一曲に仕上がっている。

また、初回生産限定盤はデジパック仕様となっており、日比谷公園大音楽堂にて行われた『いぎなり野音LIVE’25』の映像を全曲収録。特典としてメンバートレカがランダムで1枚封入される。

なお、いぎなり東北産は8月23日のららぽーと立川立飛公演を皮切りに、全国でリリースイベントを開催中。イベントでは「らゔ♡戦セーション」も披露している。

（文=リアルサウンド編集部）