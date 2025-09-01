歌手の水森かおりが１日、大阪市内で「３０周年記念メモリアルコンサートツアー 〜歌謡紀行〜」（１１月８日＝ＮＨＫ大阪ホール）の個別取材に応じた。

水森の３０周年を記念して行われるコンサートツアーは９月２５日に東京・ＬＩＮＥ ＣＵＢＥ ＳＨＩＢＵＹＡを皮切りに、全国６か所を回る。最後は大阪で千秋楽を迎える。新曲「大阪恋しずく」など４７曲をたっぷり披露する予定だという。

大阪公演への思いについて水森は「メモリアルコンサートのラストになりますし、きっと一番いい状態の公演をお見せできるんじゃないか。新曲は大阪が舞台ですし、自分自身のデビューした場所も大阪ですので、楽しみたいな」と意気込みを語った。

公演内容について「３０周年の集大成、水森かおりのデビューからの変化をみなさんに目の前で見ていただけるような演出もあります。当時を知っている方も、知らない方も水森かおりの歴史を楽しんでいただければ」とアピール。

新曲「大阪恋しずく」の歌詞に登場する道頓堀には今年２月にＰＶ撮影で訪れたそうで「外国の方が多く訪れている印象ですね。実際に歩くというのは初めてだったので、すごく新鮮でした」と笑みを浮かべた。

最後に「３０年間のひとつの大きな節目でもあります。水森かおりの歴史をみなさんも一緒に見届けていただいて、これからの未来に向かって、みなさんと一緒に一丸となって進んでいけるような歌をお届けできるようにがんばりますので、お越しください」と呼び掛けた。