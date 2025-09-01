【Switch2】ポケモン同梱版は9月5日予約開始！争奪戦に備えて情報収集を。

「ポケットモンスター」シリーズの最新作「Pokemon LEGENDS Z-A（ゼットエー）」が、2025年10月16日に発売されます。「Nintendo Switch」と「Nintendo Switch 2」向けのゲームソフトです。

また、Nintendo Switch 2本体に、Switch2用ゲーム（ダウンロード版）がセットになった「Nintendo Switch 2（日本語・国内専用） Pokemon LEGENDS Z-A Nintendo Switch 2 Edition セット」（5万3980円）も発売されます。

同梱版の予約開始は、9月5日からです。

マイニンテンドーストアでは取り扱いなし

全国のゲーム取扱店やオンラインショップにて、9月5日以降、準備が整い次第、順次予約または抽選の受付を開始します。

なお、マイニンテンドーストアの取り扱いはありません。

欲しい人は、近くの店舗やネット通販のお知らせをチェックしておくのがおすすめですよ。人気商品のため、予告なく予約販売が始まる可能性もあります。

＜参考＞

任天堂 ニュースリリース 2025年7月22日

「Pokemon LEGENDS Z-A（ゼットエー）」公式サイト

（C）2025 Pokemon.

（C）1995-2025 Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc.

ポケットモンスター・ポケモン・Pokemonは任天堂・クリーチャーズ・ゲームフリークの登録商標です。

Nintendo Switch のロゴ・Nintendo Switch は任天堂の商標です。

（東京バーゲンマニア編集部 穂高茉莉）