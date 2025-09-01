【台北＝園田将嗣】台湾当局は１日、東京電力福島第一原子力発電所の事故を受けて導入した日本産農林水産物・食品の輸入規制を全面的に撤廃する方針を発表した。

パブリックコメント（意見公募）を６０日間行った上で、正式に決定される。福島や茨城など５県産の食品に義務付けてきた放射性物質検査報告書と、すべての日本産食品に対する産地証明書の添付が不要となる。

台湾の衛生福利部（衛生省）によると、台湾では２０１１年の福島第一原発の事故を受け、今年７月末までの１４年間、２６万点以上の日本産の食品の放射性物質検査を実施してきたが、すべて日本と台湾の安全基準を満たしていた。同部は、台湾での日本産食品に対するリスク評価に基づけば、日本産の食品の放射性物質のリスクは「無視できる」と結論づけた。

日本の農林水産省によると、台湾は１１年に福島や茨城など５県産のすべての食品の輸入を停止した。１５年には、５県以外の４２都道府県のすべての食品に産地証明書を、岩手や宮城など４都県の水産物に放射性物質検査報告書の添付を義務付け、輸入規制を強化した。

その後、２２年に輸入停止措置を講じてきた５県産について、一部食品を除き、放射性物質検査報告書及び産地証明書の添付を条件に輸入停止を解除。２４年には、５県産の食品の輸入規制がさらに緩和されたが、日本側は規制の全面撤廃に向け、「台湾当局に継続的な働きかけを行っていた」（日本政府関係者）という。

農水省によると、福島第一原発の事故後、５５か国・地域が日本産の農林水産物・食品の輸入規制を導入した。その後、食品検査で放射性物質などの数値に問題がないことなどが確認され、１１年６月のカナダをはじめ、米国や欧州など４９か国・地域が規制を撤廃した。

日中の両政府も５月、日本産水産物の中国への輸出再開に向けた手続きに合意したと発表した。北海道や青森など３７道府県の水産物が再開の対象だが、福島や宮城など１０都県は禁輸措置が続くことになる。

韓国は、福島など８県産の水産物の輸入を禁止している。福島や宮城など１５県で採れた野菜やキノコ類などの一部で輸入を停止しており、韓国に輸出された日本産食品は、放射性物質がわずかでも検出されれば、追加的な証明書の提出が求められる。