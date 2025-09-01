¥»¥Ö¥ó¡õ¥¢¥¤HD¤¬¡È¥³¥ó¥Ó¥Ë°Ê³°¤Î»ö¶È¡É¤òÊÆ¥Õ¥¡¥ó¥É¤ËÇäµÑ¡¡ÁÄ¶È¡Ö¥¤¥È¡¼¥è¡¼¥«Æ²¡×¤ä¡Ö¥Ç¥Ë¡¼¥º¡×¤Ê¤ÉÌó30¼Ò
¥»¥Ö¥ó¡õ¥¢¥¤¡¦¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¤Ï¡¢¥°¥ë¡¼¥×¤Î¸¶ÅÀ¤È¤Ê¤Ã¤¿¥¤¥È¡¼¥è¡¼¥«Æ²¤Ê¤É¥³¥ó¥Ó¥Ë°Ê³°¤Î»ö¶È¤ò¥¢¥á¥ê¥«¤ÎÅê»ñ¥Õ¥¡¥ó¥É¤ËÇäµÑ¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥»¥Ö¥ó¡õ¥¢¥¤¤¬ÇäµÑ¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢ÁÄ¶È¤Î¥¤¥È¡¼¥è¡¼¥«Æ²¤ä¥Ç¥Ë¡¼¥º¤Ê¤É¡¢¥³¥ó¥Ó¥Ë°Ê³°¤Î»ö¶È¤ª¤è¤½30¼Ò¤òÂ«¤Í¤¿¡Ö¥è¡¼¥¯¡¦¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¡×¤Ç¤¹¡£
ÇäµÑÀè¤Ç¤¢¤ë¥¢¥á¥ê¥«¤ÎÅê»ñ¥Õ¥¡¥ó¥É¡Ö¥Ù¥¤¥ó¥¥ã¥Ô¥¿¥ë¡×¤¬³ô¼°¤ò60¡ó¼èÆÀ¤·¡¢»Ä¤ê¤Î40¡ó¤ò¥»¥Ö¥ó¡õ¥¢¥¤¤ÈÁÏ¶È²È¤¬ÊÝÍ¤·¤Þ¤¹¡£
¶ÈÀÓÉÔ¿¶¤¬Â³¤¤¤¿¥¤¥È¡¼¥è¡¼¥«Æ²¤òÊ¬Î¥¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥»¥Ö¥ó¡õ¥¢¥¤¤Ïº£¸å¥³¥ó¥Ó¥Ë¤Ë·Ð±Ä»ñ¸»¤ò½¸Ãæ¤µ¤»¡¢À®Ä¹¤òÌÜ»Ø¤¹¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£