Photo: 小野寺しんいち

本当の意味で誰もが楽しめるって、こういう世界を言うのかも。

東京ドーム33個分にも及ぶ広さの万博会場。ジョギングを習慣にしている筆者でも、1日歩き回ったらもうヘットヘトのボッロボロになりました。

どうにか快適にならんものか。

そんな問題を解決するアイディアが、会場内で実証実験されてます。

Photo: 小野寺しんいち

「パーソナルモビリティ」は、DAIHATSUが万博用に開発した、低速で移動する1人用の乗り物です。現在、万博会場内で試乗できるようになってます。

ゆっくり安心の小回り運転

筆者も実際に試乗させてもらいました。

※なお現在の試乗では小さなコースを回ります。取材時は特別に園内を走行させてもらいました。

Video: 小野寺しんいち

アクセルを捻ると動き出し、戻すと止まります。最大時速4kmと非常にゆっくりとしたスピードですが、小回りが効いて、狭い路地などでも使えそう。中央のボタンで、速度調整も可能です。

Video: 小野寺しんいち

充電式で、1充電あたり12km連続で駆動します。大屋根リングが1周約2kmなので、会場内を十分に回れそうですね。

Photo: 小野寺しんいち

前方にセンサーが取り付けられ、ぶつかりそうになったら自動で止まってくれる仕組み。コース内には障害物が置かれていて、アクセル全開で突っ込む体験も用意されていましたが、しっかりと自動で止まってくれました。

新しい交通システムを目指して

Photo: 小野寺しんいち

今回の実証実験が目指しているのは、歩行者とパーソナルモビリティが共存する歩車混合交通システム。

すでに電動車椅子を使っている方を街で見かける機会も増えてきてますが、DAIHATSUが描くのは、もっと幅広い人がモビリティを使い、さらにそれが社会交通の中に浸透している未来です。

Photo: 小野寺しんいち

万博会場では、車椅子の方、高齢の方も多く見かけました。そのような方々でも、滅多にないこの世界的なお祭りを、自由に楽しむにはどうしたらいいでしょう。健常者でも、体力と相談しながら、楽しく1日を過ごすにはどうしたらいいでしょう。

パーソナルモビリティはそんな答えの一つ。万博に限らず、テーマパークや博物館などの敷地の広い場所にぴったりです。

さらにもし今後、観光地や日常空間へも展開したら、もっと多くの人へ、移動の選択を開いていけるのではないでしょうか。

Photo: 小野寺しんいち

万博開幕当初は、一般貸し出しもされていて、会場内を自由に移動することができましたが、混雑し、猛暑となっている現在では一旦停止中。ただ、定められたコース内での試乗はできるので、すぐ近くの未来、体験してみてはいかがでしょうか。

Source: 大阪・関西万博