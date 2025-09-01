¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¥£¥º¡¦¥¨¡¼¥¹¡Ö30¡Á40Ëü±ß¤°¤é¤¤¤¹¤ë¤Ã¤ÆÊ¹¤¤Þ¤·¤¿¡×¹âµé¼«Å¾¼Ö¤òÂ£¤Ã¤¿¡ÈÂç¸æ½ê·Ý¿Í¡É¤È¤Ï¡©
»³ºêÎçÆà¡Ê¤ì¤Ê¤Á¡Ë¤¬¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¤ò¤Ä¤È¤á¤ëTOKYO FM¤Î¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¡Ö»³ºêÎçÆà¤ÎÃ¯¤«¤ËÏÃ¤·¤¿¤«¤Ã¤¿¤³¤È¡£¡Ê¥À¥ì¥Ï¥Ê¡Ë¡× https://news.audee.jp/news/index.html?ctg=%E5%B1%B1%E5%B4%8E%E6%80%9C%E5%A5%88%E3%81%AE%E8%AA%B0%E3%81%8B%E3%81%AB%E8%A9%B1%E3%81%97%E3%81%9F%E3%81%8B%E3%81%A3%E3%81%9F%E3%81%93%E3%81%A8%E3%80%82¡ÊËè½µ·îÍË¡ÁÌÚÍË13:00¡Á14:55¡Ë¡£8·î27Æü¡Ê¿å¡Ë¤ÎÊüÁ÷¤Ï¡¢¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¥£¥º¤Î¥¨¡¼¥¹¤µ¤ó¤È»û²È¡Ê¤¸¤±¡Ë¤µ¤ó¤¬ÅÐ¾ì¡ª ¿·´©¡Ö¤Þ¤¤¤Ë¤Á¡¢¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¥£¥º!¡ÚÆü¤á¤¯¤ê¡Û-¥¨¡¼¥¹¸ìÏ¿ 31ËÜÄ¾µå¾¡Éé!-¡×¡Ê¥è¥·¥â¥È¥Ö¥Ã¥¯¥¹¡Ë¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ»Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¢¡¥¨¡¼¥¹¤¬¼«Å¾¼Ö°ÜÆ°¤Ë¤³¤À¤ï¤ëÍýÍ³
¤ì¤Ê¤Á¡§º£²ó¡¢¥ê¥¹¥Ê¡¼¤Î³§¤µ¤ó¤Ë¡È²Æ¿¶¤êÊÖ¤êÀîÌø2025¡É¤È¤¤¤¦¥Æ¡¼¥Þ¤Ç¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÊç½¸¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤ª2¿Í¤Ï²¿¤«¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
¥¨¡¼¥¹¡§ÀîÌø¤Ç¤¹¤«¡© ¤¹¤°½Ð¤Æ¤¤Þ¤¹¤è¡£
¤ì¤Ê¤Á¡§¤Ç¤Ï¡¢¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡ª
¥¨¡¼¥¹¡§¡Ö²ÆµÙ¤ß ¤¢¤Ã¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê Âç¿Í¤Ë¤â¡×
¤ì¤Ê¤Á¡§¤³¤ì¤ÏÀÚ¼Â¡ª ¤ä¤Ã¤Ñ¤ê²ÆµÙ¤ß¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡©
¥¨¡¼¥¹¡§¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
»û²È¡§¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤³¤È¤Ë¡¢º£Ç¯¤Ï¿®¤¸¤é¤ì¤Ø¤ó¤¯¤é¤¤Ë»¤·¤¯¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤ì¤Ê¤Á¡§¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤ÎÂçÉôÊ¬¤òÀê¤á¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï²¿¤Ç¤¹¤«¡©
»û²È¡§·à¾ì¤Ç¤¹¤Í¡£Îã¤¨¤Ð¡¢Âçºå¤Ëµ¢¤Ã¤¿¤È¤¤Ï1Æü9¡Á10¥¹¥Æ¡¼¥¸¤°¤é¤¤Î©¤Á¤Þ¤¹¤·¡¢¡Ê¤½¤ÎÆü¤Î¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤â¡Ë¥®¥Á¥®¥Á¤ËµÍ¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥Í¥¿¤Î½ÐÈÖ¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿½Ö´Ö¤Ë¶î¤±Â¤Ç°ã¤¦·à¾ì¤Ë¥¿¥¯¥·¡¼¤Ç¹Ô¤Ã¤Æ¡¢½ª¤ï¤Ã¤¿¤é¤Þ¤¿¥¿¥¯¥·¡¼¤Ë¾è¤Ã¤Æ¡Ä¡Ä¤ò·«¤êÊÖ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ç¤â¡¢¥¨¡¼¥¹¤Ï¥¿¥¯¥·¡¼¤òÃÇ¤Ã¤Æ¥Á¥ã¥ê¤Ç°ÜÆ°¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¤ì¤Ê¤Á¡§¤¨¤Ã!?
¥¨¡¼¥¹¡§Âçºå¤Ã¤Æ¡Ê·à¾ì¤¬¡ËÁ´Éô¶á¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£
¤ì¤Ê¤Á¡§¤ª2¿Í¤Ï4·î¤ËÅìµþ¤Ë¿Ê½Ð¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¡ÊÅìµþ¤Ë¤Ï¡Ë¼«Å¾¼Ö¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡©
¥¨¡¼¥¹¡§¼«Å¾¼Ö¤ÏÂçºå¤Ë¤âÅìµþ¤Ë¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Âçºå¤Ï¼Â²È¤Ë¤¢¤Ã¤Æ¡¢Åìµþ¤Ï¡ÊÌÀÀÐ²È¡Ë¤µ¤ó¤Þ»Õ¾¢¤«¤é¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤â¤Î¤Ç¡£
¤ì¤Ê¤Á¡§¤µ¤ó¤Þ¤µ¤ó¤«¤é!?
¥¨¡¼¥¹¡§¤½¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡¢Æ´¤ì¤Î¿Í¤Ë¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡£¤Û¤ó¤Þ¤Ë¥é¥Ã¥¡¼¤Ç¤·¤¿¡£
¤ì¤Ê¤Á¡§¤µ¤ó¤Þ¤µ¤ó¤«¤é¤È¤Ê¤ë¤È¡¢¤¤¤¤Êª¤Ê¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡£
¥¨¡¼¥¹¡§¤á¤Á¤ã¤á¤Á¤ã¤¤¤¤¤ä¤Ä¤Ç¤¹¡£30¡Á40Ëü±ß¤°¤é¤¤¤¹¤ë¤Ã¤ÆÊ¹¤¤Þ¤·¤¿¡£¡Ê¾è¤ê¿´ÃÏ¤¬¡ËÌÀ¤é¤«¤Ë°ã¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£
¤ì¤Ê¤Á¡§¤½¤â¤½¤â¡¢¤Ê¤¼¼«Å¾¼Ö°ÜÆ°¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤«¡©
¥¨¡¼¥¹¡§·Ê¿§¤ò¸«¤ë¤¿¤á¤Ç¤¹¤Í¡£º£¤ÏÂçºå¤Ëµ¢¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤Þ¤ê¤Ê¤¤¤Î¤Ç²û¤«¤·¤µ¤â´¶¤¸¤Þ¤¹¤·¡£
¤ì¤Ê¤Á¡§Åìµþ¤Ç¤â¼«Å¾¼Ö°ÜÆ°¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡©
¥¨¡¼¥¹¡§¤½¤ì¤Ï¿·¤·¤¤³¹¤ò¸«¤ë¤¿¤á¤Ë¡£
¤ì¤Ê¤Á¡§´ðËÜÅª¤Ë³¹¤ò¸«¤Æ¤¤¤¿¤¤¤Î¤Ç¤¹¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¥¨¡¼¥¹¡§¤½¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£
¢¡¥¨¡¼¥¹¤ÎÌ¾¸À¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤¿Æü¤á¤¯¤ê¥«¥ì¥ó¥À¡¼¤¬È¯Çä¡ª
¤ì¤Ê¤Á¡§8·î8Æü¡Ê¶â¡Ë¤Ë¤Ï¿·´©¡Ö¤Þ¤¤¤Ë¤Á¡¢¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¥£¥º!¡ÚÆü¤á¤¯¤ê¡Û-¥¨¡¼¥¹¸ìÏ¿ 31ËÜÄ¾µå¾¡Éé!-¡×¤¬È¯Çä¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Á¤é¤Ï¥¨¡¼¥¹¤µ¤ó¤ÎÁ°¸þ¤¤Ê¥¨¡¼¥ë¤¬»£¤ê²¼¤í¤·¤Î¼Ì¿¿¤È¤È¤â¤ËºÜ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤µ¤é¤Ë¡¢»û²È¤µ¤ó¤Î²òÀâ¤â¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
»û²È¡§¤½¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¡ÊÊÔ½¸¤ÎÊý¤«¤é¡Ë¥¨¡¼¥¹¤Î°ì¸À¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤É¤¦¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤Ã¤ÆÊ¹¤«¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ì¤òËÍ¤¬ÀâÌÀ¤·¤¿¤é¡Ö¤½¤Î¤Þ¤ÞºÜ¤»¤Þ¤¹¡ª¡×¤Ã¤Æ¤¤¤¦´¶¤¸¤Ë¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¤ì¤Ê¤Á¡§¤½¤¦¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤½¤ì¤Ë¤·¤Æ¤â¡¢¥¨¡¼¥¹¤µ¤ó¤Î°ì¸À¤ÏÃ»¤¤¥Õ¥ì¡¼¥º¤Î¤Ê¤«¤Ë¥Ñ¥ó¥Á¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Í¡ª
¥¨¡¼¥¹¡§¡ÈËÍ¤Ï¤½¤³¤Þ¤Ç¹Í¤¨¤Æ¤Ø¤ó¤Ç¡É¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤â¤¢¤ë¡¢¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤«¤Û¤Ü¤½¤¦¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£¡È¾¡¼ê¤Ë²ò¼á¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Ê¤é¤¨¤¨¤«¡¢¥é¥Ã¥¡¼¡É¤°¤é¤¤¤Ê´¶¤¸¤Ç¡£
»û²È¡§¤Û¤ó¤Þ¤ÎÌ¾¸À¤ÎÀ¸¤Þ¤ìÊý¤Ç¤¹¤è¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¤ì¤Ê¤Á¡§ËÜÅö¤Ç¤¹¤Í¡¢¤¹¤´¤¤¤Ê¡Á¡£
■番組概要■
番組名:山崎怜奈の誰かに話したかったこと。
放送日時:毎週月~木曜 13:00~14:55
パーソナリティ:山崎怜奈
¡Êº¸¤«¤é¡Ë¥¨¡¼¥¹¤µ¤ó¡¢¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¤Î»³ºêÎçÆà¡¢»û²È¤µ¤ó
¡ãÈÖÁÈ³µÍ×¡ä
ÈÖÁÈÌ¾¡§»³ºêÎçÆà¤ÎÃ¯¤«¤ËÏÃ¤·¤¿¤«¤Ã¤¿¤³¤È¡£
ÊüÁ÷Æü»þ¡§Ëè½µ·î¡ÁÌÚÍË 13:00¡Á14:55
¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¡§»³ºêÎçÆà
