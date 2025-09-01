¡ÚÉðÍº¶¥ÎØ¡¡°æ¾åÌÐÆÁÇÕ¡ÛÎëÌÚÍµ¡¡Í¾Íµ¤¿¤Ã¤×¤ê¤ÎÇòÀ±¡Ö·è¾¡¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¡×
¡¡ÉðÍº¶¥ÎØ¾ì¤ÎF1¡ÖÂè27²ó°æ¾åÌÐÆÁÇÕ¡×¤Ï½éÆü¤ò½ª¤¨¤¿¡£
¡¡SµéÍ½Áª¤Î7R¤Ï¡¢¶â¥±¹¾¡½º´Æ£¤ÎÀèÀ©¤ò´¬¤ÊÖ¤·¤¿¾¾ºê¥Þ¡¼¥¯¤«¤éÎëÌÚÍµ¡Ê40¡áÀéÍÕ¡Ë¤¬¼Ö´Ö¤ò¶õ¤±¤¿ÈÖ¼ê²ó¤ê¡£Í¾Íµ¤ò»ý¤Ã¤Æº¹¤·ÀÚ¤Ã¤¿¡£
¡¡7·î¤Îµþ²¦³ÕG3¡¢2ÆüÌÜ°ÊÍè¤È¤Ê¤ëÇòÀ±¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿ÎëÌÚ¤Ï¡Ö¾¾ºê¤¬¸å¤í¤ò¸«¤ë¤Ê¤ÉÍ¾Íµ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¾õÂÖ¤Ï¤è¤¯Ê¬¤«¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤±¤É¡¢½éÆü¤ÏÎÉ¤¯´¶¤¸¤¿¡×¤ÈÃ¸¡¹¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡4·î¤ÎÌ¾¸Å²°¥À¡¼¥Ó¡¼°ÊÍè¡¢G1¤ÎÉñÂæ¤«¤é¤Ï±ó¤¶¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¥°¥ì¡¼¥É¥ì¡¼¥¹¾ïÏ¢¤Î¼ÂÎÏ¼Ô¡£½à·è12R¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ëÎëÌÚ¤Ï¡ÖÆü¹â¤È¤ÎÏ¢·¸¤Ï¤¢¤ë¡£·è¾¡¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ´èÄ¥¤ë¡×¤È¡¢¤ä¤ëµ¤¤ò¸«¤»¤¿¡£