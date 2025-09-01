¶µ»Õ¤é¤Î¥°¥ëー¥×¤Ë¤è¤ë½÷»ùÅð»£»ö·ï¡¢¿·¤¿¤Ë¿ÀÆàÀî¸©¤Î28ºÐ¶µ»Õ¤òÂáÊá¡¡°¦ÃÎ¸©·Ù
¶µ»Õ¤é¤Î¥°¥ëー¥×¤¬½÷»Ò»ùÆ¸¤ÎÅð»£²èÁü¤ò¶¦Í¤·¤¿¤È¤µ¤ì¤ë»ö·ï¤Ç¡¢·Ù»¡¤¬¿ÀÆàÀî¸©Æâ¤Î³Ø¹»¤Ë¶ÐÌ³¤¹¤ë20Âå¤Î¶µ»Õ¤ÎÃË¤òÂáÊá¤·¤¿¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÀÅª»ÑÂÖ»£±ÆÅù½èÈ³Ë¡°ãÈ¿¤Îµ¿¤¤¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢²£ÉÍ»Ô¸ÍÄÍ¶è¤Î¶µ»Õ¡¢ÀÐÀî¾¡ÌéÍÆµ¿¼Ô(28)¤Ç¤¹¡£
·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢ÀÐÀîÍÆµ¿¼Ô¤ÏµîÇ¯9·î¤«¤é12·î¤Ë¤«¤±¤Æ¿ÀÆàÀî¸©Æâ¤Î»ÜÀß¤Ç¡¢13ºÐÌ¤Ëþ¤Î½÷»ù2¿Í¤Î²¼Ãå¤ò3²ó¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ»£±Æ¤·¡¢¶µ»Õ¤é¤¬»²²Ã¤¹¤ë¥°¥ëー¥×¤Î¥á¥ó¥Ðー¤Ë¶¦Í¤·¤¿µ¿¤¤¤¬»ý¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÀÐÀîÍÆµ¿¼Ô¤ÏÅö»þ¡¢¿ÀÆàÀî¸©Æâ¤Î¾®³Ø¹»¤ÎÎ×»þÅªÇ¤ÍÑ¿¦°÷¤Ç¡¢·Ù»¡¤ÎÄ´¤Ù¤Ë¡Ö¤Ï¤¤¡¢»£¤Ã¤ÆÁ÷¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÍÆµ¿¤òÇ§¤á¡¢¡ÖÀÅªÍßµá¤òËþ¤¿¤¹¤¿¤á¤À¤Ã¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤³¤Î»ö·ï¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¤¤¤º¤ì¤â¾®³Ø¹»¤Î¶µ»Õ¤ÇÌ¾¸Å²°»Ô¤Î¿¹»³Í¦ÆóÈï¹ð(42)¤È¡¢²£ÉÍ»Ô¤Î¾®À¥Â¼»ËÌéÈï¹ð(37)¤¬ÂáÊá¡¦µ¯ÁÊ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Û¤«¡¢Ì¾¸Å²°»Ô¤Î¿åÆ£æÆÂÀÈï¹ð(34)¤â¸½ºß¡¢ºÛÈ½¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
·Ù»¡¤¬¡¢Èï¹ð3¿Í¤Î¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤ä¥Îー¥È¥Ñ¥½¥³¥ó¤Ê¤É¤ò²òÀÏ¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢ÀÐÀîÍÆµ¿¼Ô¤¬Éâ¾å¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¥°¥ëー¥×¤Ë¤Ï10¿Í¶á¤¤¶µ»Õ¤¬»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤ß¤é¤ì¡¢º£²ó¤ÎÂáÊá¤Ç4¿ÍÌÜ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£