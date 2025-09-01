お笑いコンビ、馬鹿よ貴方はの新道竜巳（48）と平井“ファラオ”光（41）は1日、それぞれのSNSで所属するサンミュージックを退所することを発表した。解散はせずに、今後はフリーで活動していく。

新道は「このたび、馬鹿よ貴方は、はお世話になったサンミュージックプロダクションを退所することになりました。やはり芸人さんが社長なので居心地が良く楽しかったです。解散はしません。退所のみになります。僕は引き続きフリーとして活動していきますが、平井“ファラオ”光の今後については平井“ファラオ”光本人に聞いてくださいコンビで話し合いを1度もせずにM−1グランプリ2015決勝に出れた唯一のコンビだと思います」。

平井は「【ご報告】この度『馬鹿よ貴方は』はサンミュージックを退所することとなりました。これまでお世話になった関係者の皆さまありがとうございました。今後とも何とぞよろしくお願いいたします」と書き込んだ。

馬鹿よ貴方は2008年（平20）に結成。14年にTHE MANZAI、15年にM−1グランプリの決勝に進出。オフィス北野などを経て、18年6月からサンミュージックに所属していた。