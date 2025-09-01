北日本では３日にかけて、土砂災害、低い土地の浸水、河川の増水や氾濫に厳重に警戒してください。また、北日本や東日本から西日本では３日にかけて、落雷、竜巻などの激しい突風、降ひょうに注意してください。

【画像】全国の今後の天気

［気象概況］

低気圧が日本海北部にあって東北東へ進んでいます。低気圧は２日にかけて宗谷海峡付近を通って千島近海に進み、前線が３日にかけて北日本から東日本、西日本を南下するでしょう。低気圧や前線に向かって、日本の東の高気圧周辺の暖かく湿った空気が流れ込むため、北日本と東日本から西日本では３日にかけて大気の状態が非常に不安定となる見込みです。

［雨の予想］

北日本では３日にかけて、雷を伴った激しい雨や非常に激しい雨が降り、大雨となる所があるでしょう。東北地方では、総降水量が平年の９月１か月分を上回る所がある見込みです。東日本では２日から３日にかけて雷を伴った激しい雨が降り、大雨となる所があるでしょう。

１日１８時から２日１８時までに予想される２４時間降水量は多い所で、

北海道地方 １２０ミリ

東北地方 １５０ミリ

その後、２日１８時から３日１８時までに予想される２４時間降水量は多い所で、

東北地方 １００ミリ

北陸地方 １２０ミリ



［防災事項］

北日本では３日にかけて、土砂災害、低い土地の浸水、河川の増水や氾濫に厳重に警戒してください。東日本では２日から３日にかけて、土砂災害、低い土地の浸水、河川の増水に注意・警戒してください。また、北日本と東日本から西日本では３日にかけて、落雷や竜巻などの激しい突風、降ひょうに注意してください。発達した積乱雲の近づく兆しがある場合には、建物内に移動するなど、安全確保に努めてください。降ひょうのおそれもありますので、農作物や農業施設の管理にも注意してください。

■全国の今後の天気

画像はTBS NEWS DIG Powered by JNNより