前線や暖かく湿った空気の影響により、東北日本海側を中心に、３日にかけて、断続的に雷を伴った非常に激しい雨が降り、大雨となる所があるでしょう。東北日本海側北部では、２日朝から３日にかけて、土砂災害や低い土地の浸水、河川の増水や氾濫に厳重に警戒してください。

【画像】東北の今後の天気

［気象概況］

低気圧が沿海州にあって東北東へ進んでおり、寒冷前線が朝鮮半島付近を通って黄海にのびています。低気圧は、２日朝には千島近海へ進み、寒冷前線が３日にかけて、東北地方を南下する見込みです。前線に向かって暖かく湿った空気が流れ込んでいるため、東北地方では大気の状態が非常に不安定となっています。

このため、東北日本海側を中心に、大雨となる所があるでしょう。３日までの長時間に渡って、断続的に雷を伴った非常に激しい雨が降るため、総降水量は、平年の９月１か月分を上回る所がある見込みです。



［雨の予想］

１日に予想される１時間降水量は多い所で、

東北日本海側 ４０ミリ

東北太平洋側 ４０ミリ

２日に予想される１時間降水量は多い所で、

東北日本海側 ５０ミリ

東北太平洋側 ４０ミリ

１日１８時から２日１８時までに予想される２４時間降水量は多い所で、

東北日本海側 １５０ミリ

東北太平洋側 １００ミリ

その後、２日１８時から３日１８時までに予想される２４時間降水量は多い所で、

東北日本海側 １００ミリ

東北太平洋側 ６０ミリ



［防災事項］

東北日本海側北部では、２日朝から３日にかけて、土砂災害や低い土地の浸水、河川の増水や氾濫に厳重に警戒してください。また、東北地方では、３日にかけて、竜巻などの激しい突風や落雷、ひょうによる農作物や農業施設等への被害に注意してください。発達した積乱雲の近づく兆しがある場合には、頑丈な建物内に移動するなど、安全確保に努めてください。

■東北の天気

