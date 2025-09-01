放送プロデューサーのデーブ・スペクター氏が1日、BSフジ「BSフジLIVE プライムニュース」（月〜金曜後8・00）に生出演し、28年の米大統領選を巡るトランプ大統領の発言について解説した。

トランプ氏は8月、ウクライナのゼレンスキー大統領と会談。その中で、戦時中の同国が大統領選を行えず、ゼレンスキー氏が続投していることに触れ、「もし我々がどこかと戦争中だったら、次の大統領選はなしだな」と笑いながら話した。

この発言の意図について問われたデーブ氏は「こちらに持って来たんですけど…」と前置きし、トランプ氏の公式グッズを披露した。共和党の赤をベースにしたTシャツや帽子で、英語で「トランプ2028（ルールを書き換える）」と記されている。28年の大統領選を念頭に置いたメッセージとみられる。

大統領2期目のトランプ氏は、今回が最後の任期になる。デーブ氏は「トランプは2期までしかもちろん、できないんです、今は。ところが、ありえないのに、トランプ2028年。キャンペーンのグッズというか、あるんです」と説明した。

3期目、もしくは任期延長について「非現実ですよ、ありえないですよ」とデーブ氏。その上で、トランプ氏の目論見について、「レームダック（死に体）の印象を払しょくするためです。MAGA（トランプ支持層）たちが、もしかしたらと希望を与えるんですよ。次もあるかもしれないと。どうにかして。でないと、この人はもう終わりですということになるイメージを（付けられる）。レームダックに思われたくないという作戦だと思う」と、自身の見解を語った。