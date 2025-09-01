Instagramに投稿されたのは、猫が飼い主さんに向かってジャンプし、抱っこをしてもらう姿。可愛らしい特技に、うらやましがる人が続出。投稿は5.7万回以上も再生され、「何してても可愛いむーたんと毎日居れて羨ましい～」「なんて頭の良い子なんでしょうか」とのコメントが集まっています。

ジャンピング抱っこが得意なむーたんくん

Instagramアカウント「むー&もーのパパとママ」さまに登場したのは、保護猫のむーたんくん。むーたんくんの特技は、ジャンプして飼い主さんに飛びつき、そのまま抱っこしてもらうことなのだとか。

飼い主さんが自分の胸元や腰の辺りをトントンと叩くと、むーたんくんはそれを合図にして上手に胸元に飛び込んでくるのだそう。飼い主さんにしっかりと抱きとめてもらって、甘えているのだとか。

来る日も来る日もジャンプ！

動画には、来る日も来る日もむーたんくんがジャンプする姿が記録されています。実はこのジャンピング抱っこは、飼い主さんだけでなく、誰にでもやるのだとか。

むーたんくんの可愛らしい特技が投稿されると、うらやましいとのコメントが続出。自分の家で飼っている猫もやってくれたらいいのにと、憧れている方もいるようです。

新しい家族との生活

そんなむーたんくん一家は、最近子猫を一匹家族に迎え入れたのだそう。むーたんくんは人も猫も大好きで、新入り子猫のもーちゃんにも自分から積極的にコミュニケーションを取りに行っているのだとか。

仲良く一緒にベッドでくつろいだり、並んでご飯を食べたりしているとのこと。先輩のむーたんくんに色々なことを教えてもらいながら成長する、もーちゃんのこれからが楽しみですね。

ジャンピング抱っこを披露するむーたんくんの姿は、Instagramで5.7万回以上も再生され、「超可愛い」「ご夫婦の愛情を独り占めして好きなだけ甘えられて最高だねぇむーたん」「むーたんすごすぎる」といった声が寄せられています。

Instagramアカウント「むー&もーのパパとママ」さまには、保護猫むーたんくんと新入り子猫のもーちゃんの日常の様子がたくさん投稿されています。

